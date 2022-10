Con la scomparsa di Tristano Orlando, il territorio ha perso una grande figura, un uomo che ha dato molto e che ha lasciato un segno indelebile sia a Cavagnolo che in generale in Collina.

Una vita per medicina e sociale

Tristano aveva 81 anni ed è mancato, circondato dall’affetto dei suoi familiari, martedì 4 ottobre dopo una lunga malattia. Un uomo molto legato alla sua famiglia: alla moglie Laura, al figlio Marco con Monia e la piccola Matilde, i figliocci Manuela e Michele, cognate, cognati, nipoti e pronipoti.

Tristano, di professione medico cardiologo aveva conseguito 4 specializzazioni mediche.

Lavorò in ospedale in qualità di cardiologo e di medico di famiglia poi, dal 1987, proseguì la sua professione svolgendo la figura di medico di famiglia sino al 2011, anno in cui andò in pensione.

Il ricordo della moglie

«E’ stato una grande persona - dice la moglie Laura - ha dato molto al territorio. Lui era un uomo buono e altruista. Pensava sempre agli altri. Era un vero e proprio vulcano, non si fermava mai. Non capivo neppure come trovasse il tempo di pensare a così tanti progetti. Molte volte lo ho supportato in questi suoi progetti, le decisioni le prendevamo sempre insieme, ci si confrontava per ogni singola cosa e il confronto non mancava mai.

Ascoltava il mio parere e alcune volte mi sono trovata a doverlo stoppare o comunque a farlo procedere con calma perchè lui aveva sempre tanta voglia di fare. Ha portato, da una delegazione di Murisengo, la Croce Verde a Cavagnolo e poi la Croce Rossa. E poi ha portato in paese il 118. Era sempre pieno di impegni e li portava avanti al meglio. Iniziò una collaborazione con la Lilt di Verolengo dove svolgeva anche delle visite mediche preventive e questo lo portò a fondare la Lilt a Cavagnolo. Era socio del Panathlon di Chivasso ed era sempre alla ricerca di relatori per l’informazione e la divulgazione sportiva». Fondatore e attuale presidente Presidente dell’Università della Terza Età di Cavagnolo-Basso Monferrato, un’amante della musica, della storia e della lettura. «Eravamo partiti con l’Unitre ad aprile 2003, lui era il Presidente e io il Tesoriere. - spiega la moglie - Avevamo constatato che l’esperienza era stata positiva così a giugno concludemmo i corsi per partire poi a settembre con l’anno accademico 2003-2004 e da lì non si è mai fermato. Infatti, eravamo pronti per partire anche quest’anno con i corsi, ma purtroppo lui ci ha lasciati».

Amava la scienza e la cultura

«Per lui guardare la televisione voleva dire seguire i telegiornali, i programmi di divulgazione scientifica, seguiva i documentari e le grandi competizioni sportive come il Giro d’Italia, le gare di atletica. Insomma lo sport lo appassionava molto - prosegue Laura - Non perdeva mai una trasmissione con Alberto e Piero Angela. Io lo chiamavo “il mio Angela” perchè aveva una risposta per ogni cosa che gli chiedevo.

Lo attirava tutto ciò che era conoscenza e sapere. Lui adorava andare alla scoperta di cose nuove e ampliare sempre di più il suo sapere. Era stato direttore sanitario della Rsa di Montanaro e poi, sino all’aprile 2021, della Rsa di Cavagnolo.

Aveva avuto un grande progetto ovvero dare vita ad una clinica di riabilitazione a Cavagnolo per i malati di Sla e di malattie neurodegenerative con un polo di ricerca collegato alle Molinette di Torino. Un progetto per cui si è speso e impegnato molto. Aveva infatti trovato il terreno su cui costruire questa clinica e persino i finanziatori, ma quando portò il progetto in Regione, questo venne bocciato e così non si fece nulla.

Per lui fu una grande delusione, era un progetto in cui credeva e che avrebbe di sicuro fatto cambiare aspetto al paese e al territorio. Su quel terreno sorge oggi la Rsa di Cavagnolo, un struttura in cui Tristiano ha creduto molto e come dicevo ha seguito dal punto di vista della Direzione Sanitaria».

Il paese in lutto

«Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Cavagnolo si uniscono al cordoglio per la scomparsa del dottor Tristano Orlando, presidente dell’Università della Terza Età di Cavagnolo-Basso Monferrato. - E’ il ricordo sentito degli amministratori comunale di Cavagnolo - Con la scomparsa del dottor Orlando viene a mancare un protagonista della vita sociale e culturale della nostra comunità, in questo momento di dolore esprimiamo vicinanza e sentite condoglianze ai familiari e ai volontari dell’Associazione».

I funerali d Tristano Orlando si sono svolti venerdì 7 ottobre nella chiesa parrocchiale di Cavagnolo.

«Sono state numerose le persone che sono venute a salutarlo a ringraziarlo per quanto aveva fatto per loro sia dal punto medico che umano - dice Laura - e questa riconoscenza mi ha scaldato il cuore. Una grande partecipazione che mi auguro che lui da lassù abbia potuto vedere. Era davvero una persona unica e speciale».