Uomo annega nelle acque del lago

Un uomo è morto oggi, domenica 12 settembre 20211, annegato nelle acque del lago di Viverone. Come riporta PrimaBiella.it.

In corso le ricerche di un uomo di 43 anni

Sono in corso le ricerche dei Vigili del fuoco, in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Biella e della stazione di Cavaglià in particolare, per il recupero del corpo di un uomo che è annegato nel tardo pomeriggio di oggi nelle acque del lago di Viverone. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo di 43 anni, che si trovava al Lago per trascorrere una giornata insieme ai suoi famigliari, la compagna, la figlia e il suo fidanzato di quest'ultima.

Aggiornamento

Il corpo a 50 metri

Il corpo dell’annegato si trovava a 50 metri di profondità. Sul fondo ci sono parecchie alghe e fango.