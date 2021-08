Uomo investito dal treno tra Settimo e Brandizzo

Uomo investito questa mattina intorno alle 6, venerdì 27 agosto 2021, sulla linea ferroviaria Torino-Milano tra Settimo Torinese e Brandizzo. Come riporta PrimaSettimo.it

Uomo investito

Un uomo è stato investito questa mattina sulla linea ferroviaria all'altezza di Settimo Torinese e Brandizzo. Non si conoscono ancora le generalità della persona deceduta. Il treno che ha investito l'uomo non era in servizio, ma si stava spostando dalla stazione di Torino Porta Nuova a quella di Chivasso.

Disagi alla viabilità

L'incidente ha causato il ritardo di diversi treni lungo la linea Milano-Torino. Fino alle 8.15 il traffico è stato completamente sospeso per permettere l'intervento dell'Autorità Giudiziaria. Trenitalia ha attivato il servizio sostitutivo di autobus per poter sopperire ai treni cancellati. Intorno alle 8.30 la viabilità è ritornata ad essere regolare anche se si sono registrati ritardi sino a 100 minuti.