BORGARO

Il volo dal quinto pianto di una palazzina non gli ha lasciato scampo.

Terribile tragedia giovedì 20 gennaio 2022 in via Gramsci 51 a Borgaro Torinese. Un uomo di 65 anni, D. P., è morto dopo un volo dalla finestra di un alloggio al quinto piano dello stabile.

Uomo muore cadendo dalla finestra

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 con l'elisoccorso, i Vigili del fuoco di Torino, la Polizia locale di Borgaro e i Carabinieri di Caselle. Purtroppo i soccorsi sono risultati vani, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Indagini in corso

Ancora non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di una tragica fatalità. Sul quanto accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri di Caselle che stanno effettuando tutti i rilievi di rito per ricostruire la dinamica.

