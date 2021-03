Vaccinazioni, da lunedì al via le adesioni per gli over 70

PrimaSettimo.it Vaccini anti Covid, da lunedì 15 marzo al via le adesioni per gli over 70. Come riporta

Vaccini anti Covid

Prosegue la campagna vaccinale in Piemonte, cominciata con la fase 1 lo scorso 27 dicembre 2020 per gli operatori dell’ambito sanitario regionale, quelli operanti nelle Rsa e gli ospiti delle Rsa.

La novità

A partire da lunedì prossimo, 15 marzo 2021, partiranno le adesioni per la popolazione over 70 (dai 70 ai 79 anni). Potranno essere effettuate attraverso il portale www.IlPiemonteTivaccina.it.

Vaccini anche per le 13 tipologie di estremamente vulnerabili individuate dal Piano nazionale

Sempre a partire da lunedì 15, inoltre i medici di famiglia inizieranno a caricare le adesioni alla vaccinazione anche per le 13 tipologie di estremamente vulnerabili individuate dal Piano nazionale.

Rientrano in questa condizione coloro che sono affetti da: malattie respiratorie; malattie cardiocircolatorie; condizioni neurologiche e disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, psichica; diabete e altre endocrinopatie severe quali il morbo di Addison; fibrosi cistica; pazienti sottoposti a dialisi; malattie autoimmuni e immunodeficienze primitive; malattie epatiche; malattie cerebrovascolari; patologie onco-ematologiche ed emoglobinopatie; sindrome di Down; trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche, grave obesità.

In questo caso la propria adesione va espressa direttamente al proprio medico di famiglia. La vaccinazione verrà fatta presso uno dei punti vaccinali della propria Asl attraverso i vaccini Pfizer e Moderna. La comunicazione della data e del luogo della somministrazione verrà inviata dalla Regione via sms e/o posta elettronica.

Dalla prossima settimana inoltre si partirà anche con l’adesione alla vaccinazione dei caregiver, ovvero coloro che convivono con pazienti affetti da alcune specifiche patologie: sclerosi laterale amiotrofica; sclerosi multipla; paralisi cerebrali infantili; trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive; miastenia gravis; patologie neurologiche disimmuni; grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza; malattie autoimmuni con associata immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico; pazienti onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; genitori di pazienti onco-ematologici ed emoglobinopatie sotto i 16 anni di età; pazienti con trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche (in lista di attesa e sottoposti a trapianto emopoietico dopo 3 mesi dal trapianto ed entro 1 anno dalla procedura) o trapiantati al di fuori di queste tempistiche che abbiano sviluppato complicazioni.

Il 16 marzo inizierà invece la vaccinazione degli oltre 6000 disabili presenti all’interno delle comunità residenziali e semiresidenziali del Piemonte.

Intanto prosegue la vaccinazione delle persone con più di 80 anni con i vaccini Pfizer e Moderna. Sono più di 130.000 gli over80 vaccinati in Piemonte (oltre 20.000 all’interno delle Rsa). Tutte le persone che hanno preaderito (in totale 306.000) verranno chiamate man mano che arriveranno i vaccini da Roma.

Sottolinea il presidente della Regione Alberto Cirio:

“Abbiamo somministrato l’87% delle dosi disponibili per il nostro territorio e siamo la prima, tra le grandi regioni d’Italia, per percentuale di popolazione già vaccinata. Ma non basta. L’Italia deve andare più veloce e per farlo bisogna potenziare la dotazione di vaccini. Chiediamo al Governo di darcene di più”.

Gli ultimi dati sulle vaccinazioni

Sono 12.336, tra cui 7.430 ultraottantenni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate nella giornata di ieri, venerdì 9 marzo 2021, all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.35). A 2.036 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 510.157 dosi (delle quali 155.503 come seconda), corrispondenti all’86,9 % delle 586.770 finora disponibili per il Piemonte.

Per quanto riguarda le dosi vaccinali, in queste ore c’è stata la distribuzione sul territorio 57.000 dosi Pfizer, mentre nella giornata domani è prevista la consegna di 53.500 dosi di AstraZeneca.

La campagna

A partire da lunedì 8 marzo 2021, ha preso il via la campagna di adesionr per il vaccino destinato ai volontari della Protezione Civile in Piemonte. Tutti i volontari piemontesi della Protezione civile potranno dare la loro adesione alla campagna di vaccinazione iscrivendosi sulla piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it e, a partire da domani, giovedì 11 marzo, inizieranno le somministrazioni della prima dose nei centri vaccinali in tutto il Piemonte. Gli appuntamenti saranno dati in base a criteri di priorità stabiliti dai Coordinamenti dei volontari, tenendo conto di fattori come il grado di contatto sociale e le caratteristiche del servizio prestato.

Il 27 e 28 marzo inoltre è in programma un week end di vaccinazione di massa durante il quale sarà somministrata la prima dose ad oltre 3.000 volontari in quattro punti vaccinali a Torino, Cuneo, Alessandria e nel Vco.