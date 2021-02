Vaccini Covid, parte la campagna per Forze dell’Ordine, forze Armate e Polizia municipale

Campagna dei vaccini anti Covid. Da oggi, giovedì 11 febbraio parte la vaccinazione per Forze dell’Ordine, forze Armate e Polizia municipale come riporta PrimaSettimo.it

Campagna anti Covid

Entra decisamente nel via la campagna regionale anti Covid, con la consegna dei primi vaccini AstraZeneca, nella giornata di ieri, mercoledì 10 febbraio 2021.

La vaccinazione delle Forze dell’Ordine

Per il Piemonte si tratta di 17.800 dosi che vengono utilizzate per l’avvio della campagna di vaccinazione delle Forze dell’ordine, Forze Armate e di Polizia municipale, in tutto oltre 30 mila persone (circa: 4.000 Polizia di Stato, 6.700 Carabinieri, 2.500 Guardia di Finanza, 4.500 Vigili del fuoco, 2.900 Polizia Penitenziaria, 4.500 Polizia municipale, 6.000 Esercito, 1.000 Aeronautica) di cui circa il 70% in media ha già manifestato la volontà di vaccinarsi.

In particolare la prima fornitura di AstraZeneca è destinata a Carabinieri, Polizia di Stato ed Esercito, che saranno i primi a partire con la vaccinazione del proprio personale.

I Carabinieri hanno iniziato le vaccinazioni già nella giornata di oggi, giovedì 11 febbraio, presso la struttura del Primo Reggimento Piemonte a Moncalieri , che farà da punto vaccinale regionale per l’Arma. Stessa data anche per l’Esercito con il coordinamento a livello regionale dell’ex Ospedale militare Riberi di Torino.

Sempre in settimana partirà anche la vaccinazione degli agenti della Polizia di Stato.

Prossime consegne

In settimana inoltre arriveranno altre 47 mila dosi di vaccini Pfizer (36.270) e Moderna (11.100) che serviranno a proseguire la Fase 1/A, che coinvolge il personale del sistema sanitario e ospiti ed operatori delle RSA, e la Fase 1/B che riguarda le professioni sanitarie e quelle operanti in ambito sanitario (odontoiatri, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi, ostetriche, tecnici di radiologia medica, di riabilitazione e prevenzione e informatori farmaceutici).

Con le successive forniture, dal 21 febbraio, si darà avvio anche alla campagna di vaccinazione della popolazione over 80.