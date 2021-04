Vaccini, il Generale Figliuolo sarà in Piemonte il 14 e 15 aprile

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo, sarà in Piemonte il 14 e 15 aprile 2021.

Il programma di mercoledì

Il generale Francesco Figliuolo, Mercoledì 14 aprile si recerà nel capoluogo Piemontese. Primo appuntamento alle 17.10 al centro vaccinale del Lingotto, successivamente alle 18 la visita al nuovo Centro vaccinale di Reale Mutua Assicurazioni. Infine, alle 19, presso il Palazzo della Regione, un incontro in videoconferenza con i Prefetti del Piemonte.

E quello di giovedì

Il giorno successivo, giovedì 15 aprile 2021, il Generale si trasferirà a Moncalieri dove alle 8, visiterà il Centro vaccinale del Comando 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte”. Alle 9.30, si sposterà in provincia di Cuneo, ad Alba, per la visita e l’inaugurazione del Centro vaccinale della Fondazione Ferrero, alla presenza anche della sig.ra Maria Franca Ferrero. Alle 11.30, infine, sarà a Novara in visita al Punto vaccinale del Centro di ricerche Ipazia.

Il Generale Figliuolo

Il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliulo, 60 anni e originario di Potenza (Basilicata), ma Piemontese d’adozione. Agli albori della sua carriera militare, infatti, è stato Ufficiale del Gruppo artiglieria da montagna «Aosta» a Saluzzo, poi comandante del 1° Reggimento artiglieria da montagna di Fossano negli anni 2004-2005.

Ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa e, dal 7 novembre 2018, è Comandante Logistico dell’Esercito. In ambito internazionale ha maturato esperienza come Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF e come Comandante delle Forze NATO in Kosovo (settembre 2014 – agosto 2015). Il Generale Figliuolo è stato insignito di numerose onorificenze. Tra le più significative la Decorazione di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia, la Croce d’Oro ed una Croce d’Argento al Merito dell’Esercito e NATO Meritorious Service Medal.