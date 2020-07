Vaccino anti-influenzale, gratis dai 60 anni

Stecco e Cane (Lega Salvini Piemonte): “Prenotazioni sanitarie, tagliare la burocrazia per aiutare le fasce deboli. Scende a 60 anni l’età per il vaccino anti-influenzale gratuito. Il lunedì la sottocommissione Covid”.

Il Piemonte estende la gratuità vaccino anti-influenzale

Lunedì mattina si è riunita la commissione Sanità presieduta del leghista Alessandro Stecco. Durante la seduta è stato comunicato che la gratuità del vaccino anti-influenzale per il prossimo inverno sarà estesa a tutti gli over 60, e la distribuzione di 1,1 milioni di dosi inizierà a fine ottobre. Sempre nel corso della discussione, è stato annunciato che i lavori della sottocommissione sul Covid si terranno il lunedì mattina alle 11.30. La prima convocazione verrà comunicata dal presidente del consiglio Stefano Allasia.

Commento del presidente della commissione Stecco

“La riunione di questa mattina – spiega il presidente della commissione Alessandro Stecco – si è resa necessaria viste le criticità denunciate dai pazienti sulle difficoltà a entrare in contatto con gli operatori telefonici e la percezione negativa sulla qualità del servizio fin qui erogato. L’assessore Icardi ha illustrato una serie di misure già messe in campo, che vanno dalla diffida al gestore all’incremento di ore aggiuntive del personale, oltre a un piano di comunicazione al cittadino dedicato ai servizi digitali e alla ricerca di nuovi canali di prenotazione da parte degli operatori del territorio, come farmacie e studi medici. Il tema dell’accesso alle prestazioni sanitarie e della loro prenotazione tocca molto da vicino soprattutto la popolazione anziana, e noi come amministratori dobbiamo essere il più vicini possibili alle categorie fragili anche semplificando passaggi burocratici che sono solo un aggravio di tempo e fatica. Una soluzione potrebbe arrivare dall’impiego di personale anche volontario, sia nei Centri di prenotazione sia in luoghi alternativi come le farmacie”.

Il vicepresidente della commissione Andrea Cane

“Accolgo con soddisfazione la decisione di ampliare la platea dei soggetti anziani che potranno beneficiare della vaccinazione anti-influenzale gratuita – aggiunge il vicepresidente della commissione, il leghista Andrea Cane – anche in vista del possibile ritorno dell’emergenza Covid. Avere sempre più soggetti fragili protetti dall’influenza permetterà di riconoscere meglio un paziente affetto da coronavirus, visto che la sintomatologia è sovrapponibile almeno nelle prime fasi”.

1,1 milioni di dosi

“Per la stagione 2020-2021 la Regione si è aggiudicata un quantitativo di dosi di vaccino antinfluenzale nettamente superiore allo scorso anno. Le dosi previste sono infatti 1,1 milioni rispetto alle 750mila dello scorso anno”. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità Luigi Icardi questa mattina in Commissione Sanità, presieduta da Alessandro Stecco, rispondendo a un’interrogazione di Domenico Rossi (Pd) sulla pianificazione della somministrazione dei vaccini per il prossimo autunno.

“In questo modo – ha aggiunto l’assessore – pensiamo di poter soddisfare i fabbisogni aggiuntivi di vaccino legati all’introduzione della vaccinazione antinfluenzale gratuita anche nei soggetti over 60, che negli anni scorsi era gratuita per gli over 65. L’Assessorato ha inoltre intenzione di anticipare la campagna di promozione della vaccinazione antinfluenzale già nei mesi di agosto-settembre per essere pronti, all’inizio delle vaccinazioni, compatibilmente con la fornitura dei vaccini da parte delle aziende aggiudicatrici, a partire dal mese di ottobre”.