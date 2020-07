Vai al mare? Occhio agli autovelox sull’autostrada A10

Autovelox sulla Autostrada dei Fiori, la A10: tutte le postazioni che si incontrano per chi la percorre. Massima attenzione come spiegano i colleghi di PrimaLaRiviera.it.

Autovelox sull’A10

Sono 10 i nuovi autovelox attivi sul tratto autostradale Savona-Confine di Stato. Attenzione quindi a non superare i limiti di velocità per non venire “fotografati” con relativa sanzione amministrativa.

Le postazioni

Ecco dove sono stati posizionati degli autovelox presenti lungo la A10:

Siestro Ita galleria uscita km 149,5 piazzola C.E. limite velocità 110;

Curbinei Ita km 132.8, piazzola bypass AdF, limite velocità 110;

Castellaro Ita km 132.8 piazzola dopo il PMV, limite velocità 110;

Barbarossa Ita galleria uscita km 132.8 piazzola tecnica velocità 100;

Colle Dico Ita galleria uscita km 95,9 piazzola tecnica limite velocità 100;

Piccaro Ita galleria ingresso km 75, piazzola limite velocità 110;

Montegrosso Ita galleria uscita km 64.4 piazzola tecnica limite velocità 90;

Carpanea Ita Galleria uscita km 59,5 piazzola tecnica limite velocità 90;

Feglino Park Ita uscita km 57,7, vicino PMV limite velocità 100;

Fornaci Ita galleria uscita km 49.6 piazzola limite velocità 100.

