Non è la prima volta che succede. Anzi potremmo tranquillamente dire l’ennesima. Non c’è pace per gli operatori dell’Asl To 4. Infermieri, medici e Oss, oltre ad essere spesso oggetto di maltrattamenti e aggressioni da parte di alcuni utenti, adesso subiscono dei veri e propri danni.

Vandali nel parcheggio dell’ospedale

A segnalare il problema è il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, che ha denunciato episodi di inciviltà alla direzione dell’Asl To 4 e al comune di Chivasso chiedendo di intervenire tempestivamente.

un celere

La lettera

«Con la presente, la scrivente OS intende portare alla vostra cortese attenzione, alcune spiacevoli situazioni che si stanno verificando presso il parcheggio del nosocomio di Chivasso.

Nello specifico, diversi dipendenti che avevano parcheggiato la propria autovettura, all’uscita dal lavoro hanno ritrovato la stessa danneggiata da verosimili atti vandalici come si può evincere dalla foto.

Le persone vittime di questi atti hanno effettuato regolare denuncia presso le forze dell’ordine e a tal proposito, siamo a conoscenza che il parcheggio è dotato di sistema di videosorveglianza che potrebbe essere sicuramente utile.

Chiediamo inoltre che i dipendenti interessati, vengano risarciti - anche attraverso il gestore - per la riparazione dei danni arrecati alle loro auto autovetture.

Infine, si ribadisce come già segnalato in passato, che pur pagando un abbonamento annuale, spesso ai dipendenti - soprattutto per il turno pomeridiano - non viene garantito il posto auto per recarsi a lavoro, con tutte le criticità del caso».

Una situazione davvero incresciosa che va a pesare ulteriormente su chi si trova a lavorare in condizioni non certo ottimali. Anzi. E dire che durante il Covid erano i nostri angeli.