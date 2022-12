Via Italia allagata, la strada diventa un fiume FOTO E VIDEO

Via Italia allagata in questi momenti, ore 11 di mercoledì 21 dicembre 2022, a Chivasso.

Via Italia allagata, la strada diventa un fiume

Via Italia allagata a Chivasso. Durante i lavori per posizionare la fibra ottica è stato divelto un tubo dell'acquedotto. Nel giro di poco la strada si è allagata. L'acqua, nella parte sud, è arrivata sino in via San Marco mentre, nella parte nord ha raggiunto una buona parte di via Italia.

Problemi viari

La situazione ha creato disagi alla viabilità e il tratto di strada in questione sarà chiusa la traffico. Infatti, la circolazione sarà chiusa da piazza del Popolo e le auto saranno dirottate verso la stazione ferroviaria per poter poi scendere all'altezza del Movicentro. Una situazione piuttosto difficoltosa considerando che questa mattina si sta svolgendo il mercato nel centro cittadino e le auto presenti in città sono sicuramente in numero maggiore rispetto al solito. Sul posto sono giunti i tecnici di Smat.

Disagi per gli abitanti della via

Per poter procedere con il ripristino della tubatura, le abitazioni nelle vicinanze saranno sprovviste dell'acqua potabile. Al momento non è possibile indicare quali saranno le abitazioni che si troveranno in questa condizione poichè si deve comprendere con precisione quale parte di condotta sia stata compromessa.

Al via i lavori di ripristino

Poco prima delle 12 i tecnici Smat hanno individuato il danno, dando il via ai lavori di ripristino della conduttura. E' molto probabile che durante l'intervento dei tecnici molte attività commerciali e numerosi residenti della via possano ritrovarsi senza acqua potabile.