Viaggi all’estero, al rientro nessun tampone in aeroporto

Viaggi all’estero tra il 10 e il 20 dicembre, al rientro nessun tampone in aeroporto bensì i passeggieri dovranno effettuarlo nella loro Asl di competenza.

Torino Airport a fronte del nuovo Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha diramato un comunicato per chi si troverà a viaggiare all’estero in occasione del periodo natalizio. Il comunicato recita:

Informiamo i passeggeri che, a seguito del DPCM del 3 dicembre, a partire dal 10 dicembre fino al 20 dicembre 2020 e poi dal 7 gennaio 2021 tutti i passeggeri che rientrano in Italia da Paesi della UE, Schengen e Associati non saranno soggetti a tampone all’arrivo in quanto lo dovranno effettuare obbligatoriamente nelle 48h antecedenti alla partenza.

Diverso, invece, il discorso di chi viaggia proprio durante le vacanze come spiega ancora Torino Airport:

Dal 21 dicembre al 6 gennaio, coloro che sono transitati o provengono da Paesi UE, Schengen e Associati per motivi non di necessità (ad esempio, per turismo) sono soggetti non a obbligo di test ma a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

Per tutti i dettagli e chiarimenti, vi consigliamo di consultare il sito del Ministero degli Esteri.