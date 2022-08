Nella mattina di oggi, giovedì 4 agosto 2022, il Questore di Torino, ai sensi dell’articolo 100 TULPS, ha sospeso la licenza di un bar, ubicato in Torino Corso Principe Oddone, frequentato da numerosi avventori, italiani e stranieri, che rimarrà chiuso per giorni 10.

Violente aggressioni al bar, locale chiuso dalla Questura

E’ il quarto locale a subire il provvedimento cautelare del Questore nel quartiere Aurora nel giro di due mesi, a dimostrazione che è sempre elevata l’attenzione della Questura verso i disagi rappresentati dai residenti.

Il provvedimento è stato adottato al termine di una serie di controlli iniziati nel mese di aprile u.s. da personale del Commissariato “Dora Vanchiglia” in collaborazione con gli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, messi a disposizione della Questura per rinforzare il dispositivo di controllo del territorio.

Il caso

Nei mesi scorsi all’interno del bar e nell’annesso dehor si sono consumate violente aggressioni tra avventori del bar: in particolare un avventore è stato individuato come l’autore delle gravi ferite procurate ad un passante durante una rapina.

La vittima si recava, successivamente all’intervento dei poliziotti, al locale nosocomio “San Giovanni Bosco” dove veniva dimesso con una prognosi di 25 giorni, per frattura setto nasale. Per l’aggressione subita sporgeva regolare denuncia presso il Commissariato Dora Vanchiglia.

Tenuto conto dei fatti reato accaduti nel locale, della presenza numerosa di persone pregiudicate, degli esposti presentati contro il locale in parola, il Questore ha ritenuto che il locale costituisca fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei cittadini, dei consociati e degli avventori, con indubbi riflessi negativi sull’ordine pubblico.