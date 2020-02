Vittime delle Foibe, CasaPound protagonista a Settimo

Dopo Chivasso, anche a Settimo gli appartenenti al gruppo CasaPound hanno deciso di onorare le vittime delle Foibe.

Vittime delle Foibe, l’azione di CasaPound

Dopo Chivasso, anche a Settimo gli appartenenti al gruppo CasaPound hanno deciso di onorare le vittime delle Foibe. Così oggi, domenica 9 febbraio 2020 i militanti hanno onorato le vittime di questa strage.

LEGGI ANCHE: CasaPound ricorda le vittime italiane delle Foibe a Chivasso

Il ricordo a Settimo

“Oggi, per il primo anno a Settimo Torinese, abbiamo ricordato i diecimila italiani che tra gli anni 40 e 50 vennero barbaramente trucidati nei territori dell’Istria e della Dalmazia dai partigiani di Tito mentre altre centinaia di migliaia furono costretti ad abbonare la propria terra natia per scapare a morte certa – dichiara Domenico Giraulo, referente di CasaPound per la cintura Nord di Torino – A differenza degli antifascisti, che da sempre cercano di insabbiare il dramma delle foibe, CasaPound ogni anno onora il ricordo di questi martiri, vittime dell’odio comunista.

Da adesso in poi anche Settimo Torinese non mancherà di rendere annualmente omaggio al sacrificio degli italiani infoibati.”