Vogliono consegnare le mascherine e sanificare le case, ma sono truffatori

Allarme truffe a San Raffaele Cimena. E’ proprio il sindaco Ettore Mantelli e il gruppo di volontari Aib a mettere in guardia gli abitanti del paese collinare.

Allarme truffe

Truffatori costantemente in agguato in Collina. Dopo il falso tecnico dell’Enel che si aggirava per le vie collinari e di Chivasso in moto adesso i malintenzionati si aggirano per San Raffaele Cimena.

Il sindaco e i volontari avvertono…

“A seguito di alcuni tentativi di truffa l’amministrazione comunale e il gruppo AIB di San Raffaele consiglia di non fidarsi è di non aprire persone che si spacciano per volontari comunali o Volontari della Protezione Civile. Nessun volontario è stato autorizzato al passaggio nelle abitazioni per la consegna delle mascherine o per la sanificazione degli ambienti. Pertanto diffidate di chiunque si qualifichi in tal modo”.