Zone rosse, esami per la patente sospesi fino al 21 novembre

Tutti gli esami per la patente sono sospesi a partire dal 13 fino al 21 novembre nelle regioni classificate come zone rosse. Dunque anche in Piemonte dove non sono mancate le critiche.

Esami per la patente sospesi

La decisione è stata presa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ufficializzata in un decreto firmato dal Ministro Paola De Micheli, sulla base delle indicazioni del Dpcm volte a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Dunque in Piemonte è scattata da ieri, venerdì, la sospensione sia per le prove pratiche di guida, sia per le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti di guida per le revisioni delle patenti.

La critica

“La decisione del ministro De Micheli di sospendere gli esami di guida nelle attuali zone rosse, a più di una settimana dal Dpcm che invece li consentiva, è una vera e propria beffa: le attività delle autoscuole si ridurranno del 50 per cento ma non potranno accedere ad alcun contributo perché aperte ai sensi del Dpcm e quindi escluse dai ristori“. Lo afferma in una nota Elena Maccanti, deputato torinese e capogruppo della Lega in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati.