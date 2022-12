Antiqua 2022, sabato 17 concerto benefico con l'Accademia del Ricercare

Antiqua 2022, concerto benefico sabato 17 dicembre 2022 con l'Accademia del Ricercare.

Antiqua 2022, ultimo concerto della stagione

La stagione 2022 di Antiqua si concluderà il 17 dicembre, alle 21.15, a Settimo Torinese, presso la Chiesa di San Vincenzo, in Via Milano, 59, con il concerto dal titolo: “Dialogo Pastorale” proposto dall’Accademia del Ricercare. La serata, in pieno spirito natalizio, prevede anche la raccolta di fondi per fini benefici e la presenza delle associazioni settimesi che si dedicano al sociale sotto diversi aspetti. Il programma della serata prevede musiche di: Giovanni Francesco Anerio (1567-1630): Dialogo pastorale Al presepio Di nostro Signore; Dietrich Buxtehude (1637–1707): Alles, was ihr tut,mit worten oder mit Werken (BuxWV4); Befiehl dem Engel (BuxWV10); Das newgebohrne Kindelein (BuxWV13)

Interpreti

Gli interpreti saranno Arianna Stornello, soprano; Laura Lanfranchi – soprano; Sara Lacitignola - alto; Gianluigi Ghiringhelli – alto; Alessandro Baudino – tenore; Enrico Bava - basso; Yayoi Masuda, Francesco Bergamini – violini; Virginia ed Eleonora Ghiringhelli – viole da gamba; Massimo Sartori - Violone; Luisa Busca, Manuel Staropoli, Carlo Gomiero – flauti. Alla direzione invece c'è il maestro Pietro Busca.