Dov’è Babbo Natale? Quando arriverà? …In tempo reale dove si trova e quanti doni ha consegnato…

Dov’è Babbo Natale? Quando arriverà? Ecco in tempo reale dove si trova e quanti doni ha già consegnato… Una notizia molto curiosa riportata sul sito di PrimaIlCanavese.it

Dov’è Babbo Natale? Quando arriverà?

La magia del Natale non è solo per i piccoli che aspettano i doni ma anche per i grandi che aspettano trepidanti il mattino per scartarli insieme e vedere le facce emozionate dei bimbi che scoprono se sono stati abbastanza buoni…

Una fantastica intuizione quella degli sviluppatori del portale noradsanta.org che hanno pesato di tracciare in diretta il percorso di Babbo Natale in 3D.

La Terra vista dall’alto con Babbo Natale e le renne…

La Terra vista dall’alto e una simpatica riproduzione di Babbo Natale con Rudolf in testa e le sue amiche renne al seguito che attraversano il globo. In alto è possibile inoltre leggere dove si trova in questo momento, dove è stato avvistato l’ultima volta e dove è diretto, ma anche… quanti doni ha fino a quel momento consegnato! Ma non solo, tante possibilità per conoscere le terre attraversate Santa Claus e imparare così qualcosa su quei luoghi.