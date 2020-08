Mondo scuola, mancano 3926 insegnanti

In Piemonte mancano 3926 insegnanti. Una situazione quella del mondo della scuola che sta preoccupa molto. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Scuola, mancano insegnanti per la ripresa

“In Piemonte, la situazione rispetto alla riorganizzazione degli spazi è sotto controllo – ha rassicurato in aula l’assessore all’istruzione Elena Chiorino – non sono state rilevate criticità di adeguamento delle strutture scolastiche alle esigenze logistiche derivanti dalle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Le poche criticità emerse sono infatti risolvibili con un cambiamento nella disposizione dell’arredo e grazie all’intervento degli enti locali, di musei, teatri e associazioni che si sono dati disponibili ad ospitare le classi a cui si cercherà, dove possibile, di evitare l’accesso scaglionato. Sul fronte organici secondo quanto comunicato in aula dall’assessore regionale all’Istruzione – in Piemonte, per avviare a pieno la scuola nel post Covid, mancherebbero 3926 posti”.