Roots of Love accende il Torino Outlet Village con un percorso d’arte

«Roots of Love – Innamorati, ancora» è un progetto artistico curato da Paratissima con la direzione di Alessandra Redaelli e Matteo Scavetta

La mostra

A Torino Outlet Village è arrivata «Roots of Love – Innamorati, ancora», un progetto artistico curato da Paratissima con la direzione di Alessandra Redaelli e Matteo Scavetta. Un bellissimo percorso espositivo diffuso tra spazi interni ed esterni, che trasforma il Village in un giardino emozionale contemporaneo. E’ stato inaugurato giovedì 20 alla presenza di un pubblico numeroso che ha potuto vivere un’esperienza unica con le curate spiegazione di Alessandra Redaelli.

Le installazioni

Le installazioni e le sculture, firmate da dieci artisti di fama nazionale e internazionale – tra cui Stefano Bombardieri, Davide Dall’Osso |, Jacopo Mandich, Rudy Pulcinelli, Alice Zanin, Florencia Martinez, Valeria Vaccaro, Silvio Porzionato, Andrea Marchesini , Fabrizio Pozzoli, Johan Frisò, Resi Girardello – intrecciano linguaggi, materiali e visioni differenti, convergendo tutti nella domanda: «Vuoi innamorarti ancora»?

Hanno spiegato i curatori: «Ci siamo prefissi di portarvi a quello stato di grazia con l’arte. Sculture, dipinti e installazioni che vi fanno innamorare, ma che soprattutto sono capaci di restituire quello sguardo roseo e sognante, quello che si smarrisce dentro un cielo inaspettatamente azzurro sopra una grande città o che si perde a osservare un ciuffo di fili d’erba di un verde talmente vivido da abbagliare. Quello che si incanta per il profumo del vento o per una musica avvertita in lontananza. Perché, diciamolo, la felicità che contraddistingue l’amore ha molto più a che fare con quello che abbiamo dentro che con quello che si muove fuori di noi … Ecco, dunque, una mostra che ci invita a spalancare gli occhi e il cuore, a lasciare entrare la bellezza, a lasciarcene invadere. Qui ci innamoreremo un po’ di più del mondo. E se ci innamoriamo un po’ di più anche di noi stessi, be’, non potrà che farci bene».

L’esposizione è visitabile gratuitamente, durante l’orario di apertura del Village dalle 10 alle 20.