Tutti alle finestre per un applauso a medici, infermieri e oss oggi alle 12

Tutti alle finestre per un applauso a medici, infermieri e oss oggi, sabato 14 marzo 2020 alle 12. Appuntamento in tutta Italia.

Tutti alle finestre per un applauso a medici, infermieri e oss

Oggi, sabato 14 marzo 2020 si svolgerà un altro flash mob in tutta Italia. Infatti, alle 12, tutta Italia si dovrà affacciare ad una finestra per fare un lungo applauso di ringraziamento per tutti coloro che stanno lavorando negli ospedali. Si tratta di un semplice gesto ma molto importante per far sentire a questi operatori che la Penisola è unita al suo fianco.

Si tratta di un altro flash mob diventato virale grazie a social e messaggi WhatsApp.

Ieri l’Italia unita dalla musica

Ieri, venerdì 13 marzo 2020, invece, l’Italia si è unita con un altro momento molto speciale. Alle 18 i musici di tutta Italia si sono affacciati alla finestra e hanno suonato delle splendide melodie.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia