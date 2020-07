Zucchine tonde ripiene di verdure e non solo

Le zucchine sono una verdura che si presta a molte preparazioni; piatti unici, veloci e facili per rendere speciale la tavola tutti i giorni, soprattutto quelle ripiene che hanno soluzioni per tutti i gusti. Una scelta che darà un successo garantito!

Zucchine tonde ripiene di verdure

Ingredienti per due porzioni: 2 zucchine tonde; 1 zucchina piccola; 1 melanzana; una patata gialla; una patata viola; un pomodoro; timo, maggiorana; basilico; sale, pepe e olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione: dopo aver lavato e delicatamente spazzolato le zucchine tonde, tagliate la calotta e svuotatele facendo attenzione a non romperle.

Per il ripieno: preparate una dadolata delle verdure scelte per la farcitura e cuocetele in una padella con qualche cucchiaio di olio extravergine, quindi salate e pepate a piacere, aggiungendo, se lo gradite delle spezie, come timo, maggiorana e basilico. Con l’aiuto di un cucchiaio farcite le zucchine e infornate a 180° per circa 15 minuti.

Suggerimenti: le zucchine tonde si possono far cuocere a vapore intere (di modo che rimangano comunque al dente per poi terminare la cottura in forno, circa 15/20 minuti), successivamente potete tagliare la calotta e svuotarle più facilmente con l’aiuto di un cucchiaino.

Per la farcitura potete anche usare un impasto di carne trita che può essere di bovino, suino o pollo, amalgamato con un uovo, parmigiano grattugiato e prezzemolo. Deliziose anche ripiene di patate (prima lessate e poi schiacciate con la forchetta), unendo sempre un uovo e a piacere salsiccia, pancetta o prosciutto tagliato a cubetti. Se avete del risotto avanzato o del riso bianco, rosso o nero, potete utilizzare anche questa preziosa risorsa del nostro territorio per riempire le vostre zucchine. Una volta pronte vanno comunque sempre infornate a 180°, con tempo variabile a seconda del ripieno, per controllare la cottura, guardate sempre che formino una crosticina dorata in superficie. Possono essere servite calde, tiepide o fredde. Buon appetito!