Bonus Piemonte, oggi (martedì 26 maggio 2020) erogati altri 11 milioni di euro. In due giorni effettuati oltre 8200 bonifici per un valore in tutto di 18,5 milioni di euro.

Bonus Piemonte, in due giorni erogati 18,5 milioni di euro

Sono 4.679 per un valore di 11 milioni di euro i Bonus Piemonte erogati nella giornata di oggi , che sommati a quelli di ieri portano a oltre 8.200 i beneficiari che hanno già ricevuto sul proprio conto corrente il contributo a fondo perduto della Regione, per un valore complessivo in soli due giorni di 18,5 milioni di euro. Lo comunicano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio , l’assessore al Commercio Vittoria Poggio e alla Semplificazione Maurizio Marrone.

Continua l’invio dei bonifici

I bonifici proseguiranno con un ritmo di circa 5 mila al giorno, mentre continua anche l’invio della comunicazione a tutti i beneficiari del Bonus voluto dalla Regione per sostenere le attività piemontesi colpite dal lockdown per l’emergenza Coronavirus.

Lo stanziamento complessivo è di 131 milioni di euro che andranno a beneficio di oltre 70 mila realtà del territorio.

Il Bonus Piemonte è uno dei pilastri di Riparti Piemonte , il Piano da oltre 800 milioni di euro per aiutare imprese e famiglie nella Fase 2.

