L’erogazione di contributi a fondo perduto fino all’80% della spesa ammissibile è prevista dal bando approvato dalla Giunta Comunale di Chivasso e rivolto alle micro e piccole imprese del Distretto Urbano del Commercio, esercenti attività di vendita diretta al dettaglio di beni e attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, localizzate all’interno. Tra le linee previste per ottenere le somme regionali e comunali stanziate, una annovera le nuove imprese che, a partire dal 28 luglio scorso, hanno avviato una nuova attività o una nuova unità locale nel Duc di Chivasso.

Contributi a fondo perduto per le microimprese

Gli interventi ammessi a finanziamento comprendono l’ammodernamento ed il miglioramento dell’esteriorità delle attività commerciali, l’installazione o l’ammodernamento di impianti volti a ottimizzare il contenimento energetico, arredi e strutture temporanee, l’implementazione digitale dell’impresa, l’installazione di impianti di videosorveglianza, l’acquisto di macchinari, attrezzature, apparecchi.

“Con una dotazione di oltre 100 mila euro – ha spiegato il sindaco Claudio Castello – confermiamo la nostra attenzione per il commercio. Il bando che abbiamo deliberato in questo primo momento è un segnale di sensibilità nei confronti di quelle imprese che in Italia rappresentano oltre il 95% del tessuto economico. Il piano strategico del Duc di Chivasso e la costante concertazione con Ascom Confcommercio e i partner distrettuali producono in questo modo effetti positivi a sostegno del settore e di una tradizione virtuosa che muove l’economia della nostra città”.

“L’approvazione del bando è il risultato di un’intensa attività degli uffici comunali che ringrazio, e della collaborazione con Ascom Confcommercio che ha messo a disposizione le proprie migliori professionalità – ha sottolineato anche l’assessora comunale al Commercio Chiara Casalino –. Le risorse per il rinnovamento delle attività esistenti ed anche la particolare attenzione a chi vorrà aprire nuove iniziative nell’area del Duc, rafforzeranno la storica vocazione commerciale di Chivasso. Anche i fondi messi a disposizione da Regione e Comune, sia per la promozione che per la miglior fruibilità delle vie e dei viali cittadini, saranno strumenti per la crescita della nostra città”

L'interventi di Ascom

“L'uscita del bando per il rinnovamento delle imprese esistenti e per l'apertura di nuove attività nel Distretto Urbano del Commercio – ha aggiunto il presidente di Ascom Chivasso Giovanni Campanino - è il frutto del lavoro sinergico fra la nostra Associazione Ascom Confcommercio di Torino e provincia, la Regione Piemonte e l'Amministrazione Comunale di Chivasso. È stato un lavoro che ha richiesto grandi energie e professionalità ed a tutti va il mio ringraziamento; sono convinto che l'interesse dimostrato dagli operatori che hanno affollato la sala del Consiglio Comunale nella serata di presentazione, si tradurrà in entusiasmo e grande partecipazione, per valorizzare l'offerta dei nostri negozi: le imprese vorranno investire nel rinnovamento, senza farsi scappare l'occasione per rendere le vie del perimetro del Duc più attraenti per i clienti ed i visitatori della città”.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade a mezzanotte del prossimo 31 maggio. L’istanza e gli allegati necessari, disponibili on line sul portale del Comune di Chivasso, vanno inviati per posta elettronica certificata. Maggiori dettagli si possono consultare dal bando.