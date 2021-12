Corcym, "Stop alla cassa integrazione da dopo le feste"

Il Presidente di Corcym Carlo Vanoli e l’Amministratore Delegato del gruppo Corcym, Christian Mazzi, insieme al management, hanno incontrato nel corso della mattinata le rappresentanze sindacali.

La società spiega:

Sono state analizzate e discusse la situazione di mercato, l’andamento delle vendite e le previsioni di attività produttive per i prossimi mesi.

Il trend positivo delle vendite relativo ai primi tre trimestri dell’anno non ha ancora trovato conferma nei dati preliminari relativi all’ultimo trimestre.

Il perdurare della pandemia da Covid 19 e le sue varianti continuano a rappresentare in tutto il mondo un elemento di incertezza e a penalizzare gli interventi chirurgici che necessitano della disponibilità delle terapie intensive. In particolare, le procedure di cardiochirurgia, che richiedono l’impiego delle terapie intensive, sono state penalizzate a favore delle procedure non invasive (ovvero quelle per via transcatetere).

Ciò rende anche difficile la programmazione a breve termine dei piani produttivi. Corcym si aspetta che nel medio lungo termine il mercato recuperi e si sviluppi anche alla luce degli effetti delle iniziative contenute nel piano strategico quinquennale. Le vendite nell’ultimo trimestre del 2021 hanno anche risentito, oltre che degli effetti della pandemia, dei tempi tecnici legati al processo di transizione da LivaNova a Corcym nei vari paesi (in particolare in Cina, mercato importante per le valvole meccaniche, che ha iniziato a operare pienamente solo da dicembre).