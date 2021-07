Primotecs pronta al rilancio grazie ad un finanziamento di 8 milioni di euro assistito da garanzia SACE (Garanzia Italia). La storica azienda italiana del settore automotive, acquistata nel 2019 dal colosso degli investimenti Mutares, è stata assistita da Hoshin Corporate Finance.

Ex Teksid, pronto il rilancio con un finanziamento da 8 milioni

Primotecs, azienda che opera nella progettazione e realizzazione di soluzioni in acciaio per la trasmissione, per il motore e per altre componenti contigue nel settore automobilistico, ha ottenuto un finanziamento di 8 milioni di euro da un primario istituto di credito, assistito da garanzia SACE (Garanzia Italia). La società, acquisita nel 2019 dal Gruppo Mutares, una holding di investimento quotata al Frankfurt Stock Exchange con una forte expertise nel settore autmotive, è stata assistita da Hoshin Corporate Finance, incaricata, in qualità di debt advisor, di individuare i potenziali finanziatori assistendo Primotecs nella strutturazione dell’operazione.

Grazie al finanziamento, Primotecs avrà a disposizione la liquidità necessaria per dare impulso al proprio rilancio investendo sugli impianti, fiore all’occhiello dei due stabilimenti produttivi di Villar Perosa e Avigliana, nel torinese, uno dei territori più fertili in Italia per il comparto auto, e migliorare la propria capacità produttiva in ottica Industria 4.0. L’operazione ha una durata complessiva di 6 anni, con 3 anni di preammortamento e 3 anni di rimborso.

“Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo al rilancio di un’azienda strategica e dal valore storico come Primotecs – ha dichiarato Alberto Maria Morra, Founding Partner di Hoshin Corporate Finance. Il tessuto economico italiano è ricco di realtà che negli anni hanno avuto grossi problemi nel reperire le risorse finanziarie necessarie per far crescere il proprio business. Strumenti come quello previsto da Garanzia Italia di SACE possono aiutare le nostre imprese a fiorire. In questo contesto, specialmente dopo l’emergenza sanitaria, una consulenza finanziaria con un approccio analitico e improntato alla performance, come quella messa in campo da Hoshin Corporate Finance, diventa essenziale per fare da collegamento tra sistema bancario e produttivo. Il primo, grazie alla garanzia di SACE, può abbattere i rischi connessi all’investimento, mentre il secondo può ottenere più facilmente finanziamenti essenziali per imporsi sui mercati e abbracciare l’evoluzione tecnologica. Una soluzione win-win che può aiutare le PMI italiane a riaccendere i motori”.

Know-how ultradecennale nel settore automotive

Con un glorioso passato nel Gruppo Fiat con il nome Teksid, Primotecs vanta un know-how ultradecennale nel settore automotive, soprattutto nel mercato domestico, e un considerevole parco macchine, tra i più importanti in Europa. Dopo anni difficili, l’azienda è passata nel 2019 al Gruppo Mutares, che ha messo in campo tutta la sua esperienza nel risanamento dell’azienda portando la ricapitalizzazione complessiva a circa 40 milioni di euro. La holding tedesca ha puntato con decisione su Primotecs, che ora fa parte di un gruppo internazionale in grado di garantire anche grosse potenzialità di cross-selling con le altre partecipate, oltre a poter contare già su un parco clienti di primario standing.

Da quando il colosso tedesco degli investimenti ne ha assunto il controllo, Primotecs ha avviato il nuovo Business Plan 2020-2025, con l’obiettivo di esprimere tutto il proprio potenziale e valorizzare gli asset societari. Un piano strategico iniziato con la nomina del nuovo CEO, Eric Outhier, ingegnere meccanico con 25 anni di esperienza in ambito industriale e nell’automotive, l’intervento di interim manager e specialisti di settori industriali e aziendali.

Con l’emergenza Covid-19, tra marzo e maggio 2020 la produzione è stata arrestata, ritardando la crescita dei ricavi. Ma già nel primo trimestre 2021 la rivoluzione voluta da Mutares, che ha proprio nelle PMI europee dal potenziale inespresso il principale target d’investimento, sta iniziando a dare i suoi frutti, con le previsioni a fine anno che mostrano una crescita del fatturato fino a quota 90,5 milioni di euro. L’obiettivo è quello di proseguire su questa strada sia diversificando la base clienti che rendendo sempre più flessibile l’offerta così da aumentare la redditività.