Ford Kuga PHEV, da Authos in pronta consegna

Sponsorizzato

Il Plug-In Hybrid più venduto in Europa nel 2021 è disponibile nel giro di 15 giorni nelle sedi della concessionaria

Ford Kuga PHEV è il Plug-In Hybrid più venduto in Europa nel primo semestre del 2021. Doppio motore, benzina ed elettrico, per una vettura capace di offrire la potenza di un SUV e un’autonomia di guida elettrica fino a 56 chilometri. E secondo i dati raccolti i conducenti hanno percorso il 49% della distanza in modalità elettrica, utilizzando energia caricata nella batteria da fonti esterne. Oggi Kuga PHEV è disponibile in pronta consegna nel giro di soli 15 giorni nelle concessionarie Authos. Il che non è un aspetto secondario, a fronte della crisi dei chip che sta mettendo in ginocchio il settore automotive.

Ford Kuga PHEV, ogni viaggio è straordinario

La versione PHEV della Ford Kuga è in grado di combinare potenza elettrica e benzina per prestazioni senza sforzo: ne esce un’auto efficiente e versatile, in cui i consumi sono ottimizzati. E ovviamente la modalità elettrica consente una mobilità ad emissioni zero. La vettura può essere ricaricata a casa (con cavo in dotazione) oppure in una stazione pubblica, strutture in continua crescita. Unito a tutto ciò non mancano tecnologie di assistenza alla guida sempre più all’avanguardia. Pensiamo per esempio al controllo adattivo della velocità di crociera intelligente, oppure al sistema di frenata automatica con rilevamento dei pedoni. Kuga è progettata per combinare uno stile elegante a prestazioni da SUV, risultando sempre spaziosa e pratica. In parallelo propone anche un abitacolo accogliente, con finiture interne rivestite di materiali pregiati e il tetto panoramico.

La tecnologia PHEV

Che cosa significa il termine PHEV? L’acronimo si scioglie in Plug-in Hybrid Electric Vehicle, ovvero un tipo di veicolo in cui le batterie si possono ricaricare collegandole ad una fonte esterna di energia elettrica. Quando la batteria è quasi scarica il veicolo aziona il motore a benzina. La batteria è più grande rispetto a quella di altri mezzi ibridi e permette di guidare per maggiori distanze usando soltanto l’alimentazione elettrica. Si arriva così ai 56 chilometri di Kuga. Inoltre è in grado di “recuperare” energia in fase di decelerazione o frenata, per contribuire alla ricarica della batteria. Tutto chiaro? Non resta che recarsi da Authos: nel giro di soli 15 giorni sarà possibile mettersi al volante di una nuovissima Ford Kuga.