Il Piemonte riparte in sicurezza. La Regione pubblica le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.

Il Piemonte riparte in sicurezza

Il Piemonte riparte in sicurezza: tutte le linee guida che contengono gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

Le linee guida della Regione