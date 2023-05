Parco usato Authos: dove trovi quello che non c’è

Fiorisce la primavera e sboccia una nuova iniziativa di Authos: un parco usato di oltre mille auto a prezzi incredibilmente vantaggiosi. Per combattere la crisi di prodotto che attanaglia il mercato dell’automotive e per confermare ancora una volta il loro essere costante punto di riferimento per le persone.

Come raccontato in altre occasioni, nel modello di business Authos il cliente è centrale. Insieme alla possibilità di soddisfare le sue esigenze di mobilità. Una necessità ancora più forte in questo momento storico, nel quale il settore delle quattro ruote è alle prese con una forte crisi di disponibilità dei veicoli presso le concessionarie. Le ripercussioni della pandemia si fanno ancora sentire, causando più di un disagio tra le persone che, per disporre dell’automobile desiderata, sono costrette ad aspettare mesi, se non addirittura quasi un anno.

Ma Authos ha la risposta a questa emergenza. Grazie a un’idea del presidente e CEO Francesco Di Ciommo, ognuno di voi potrà trovare il mezzo ideale a cifre impensabili. Merito del loro ampio parco usato. Vale a dire oltre mille esemplari, tra vetture (in prevalenza) e veicoli commerciali, esposti sui piazzali di quattro delle sedi Authos e disponibili fin da subito in pronta consegna.

La maggior parte di loro sarà di scena nella sede centrale di Authos a Moncalieri. Cento modelli invece saranno disponibili presso il punto di Ciriè e altrettanti su quello di corso Grosseto a Torino. Infine, altri saranno acquistabili presso il centro consegne di Strada Carpice, situato sempre a Moncalieri.

Potrete scegliere tra mezzi Ford o di altri brand, a condizioni imperdibili. Sia per i prezzi, di gran lunga inferiori a quelli di listino, che per le loro qualità. La stragrande maggioranza, infatti, è del 2022 e ha ancora la garanzia del costruttore.

Per quanto riguarda l’Ovale Blu, da segnalare Ford Kuga, Ford Mondeo ibrida e plug-in hybrid, ma soprattutto Ford Edge e Ford Mustang Mach-E. Due tra i modelli più ambiti acquistabili a cifre irripetibili. Basti pensare che Ford Edge, che parte da 46.250 euro, sarà vostra per 27.000 euro. Cioè quanto una Ford Puma. Mentre per Mustang Mach-E è prevista anche la formula del noleggio con un canone mensile di 490 euro più iva.

Spaziando negli altri marchi, avrete soltanto l’imbarazzo della scelta. Anche qui segnaliamo alcuni modelli. Come Fiat 500 Cabrio, ideale per la bella stagione, oppure alcune Abarth e Jeep Renegade per chi ama la guida sportiva. In alternativa, utilitarie convenienti per i brevi spostamenti, come la Fiat Panda e la Lancia Y alimentate a gpl. Invece per le famiglie, Ford Puma, Peugeot 3800 o Toyota 3800. Riguardo la casa giapponese, presenti anche alcune RAV 4 aziendali con un chilometraggio pressoché esiguo.

Infine, nel parco usato Authos non mancano nemmeno le vetture di ultima generazione. Come la Lynk & Co, conosciuta per le dimensioni del suo anteriore e per i fari che quasi sovrastano il cofano. Oppure la MG, disponibile sia nella versione a benzina che ibrida, guidabile anche dai neopatentati, a meno di 12.000 euro. Un prezzo inferiore a quello di una Fiat Panda.

Ma non solo vetture. Nel parco usato Authos trovano spazio anche i veicoli commerciali. Un settore ancor più valorizzato dalla loro iniziativa. Perché in questo momento, a causa del passaggio di alimentazione dal termico all’elettrico, non ci sono modelli nuovi sul mercato.

Authos ha più di cinquanta van Ford, tra i quali anche la rarità di un ribaltabile a chilometri zero. Un’occasione da cogliere al volo. Perché se si ordina, c’è da aspettare un anno.

Disponibili con alimentazione a benzina, diesel, gpl, ibrido e plug-in hybrid, i veicoli del parco usato Authos si potranno acquistare anche online usufruendo della consegna a domicilio. E i piazzali non rimarranno mai sguarniti. Perché uno degli obiettivi di questa iniziativa è rimpiazzare costantemente i modelli man-mano acquistati. Così da non lasciare mai solo il cliente.

Per cui, se pensate che ci sia l’offerta che fa per voi, contattate subito uno dei consulenti Authos. Oppure fate un salto presso le loro sedi.