Priority entry e Vip club per i “pre saldi” del Torino Outlet Village

Un’estate di shopping assolutamente inedita quella che Torino Outlet Village sta vivendo. Nonostante i mesi di lockdown, la chiusura delle frontiere, le misure di sicurezza e le normative imposte a livello nazionale, la cittadella dello shopping alle porte del capoluogo piemontese ha saputo reiventarsi e reagire con positività a questo momento complicato per tutti i settori.

Outlet Village, “pre saldi” fino 31 luglio

Straordinarie promozioni e ribassi saranno disponibili all’interno degli oltre 90 negozi del Village su articoli selezionati.

Nell’ottica di rendere più fluido lo shopping, Torino Outlet Village ha attivato il servizio di “PRIORITY ENTRY” che permette di prenotare in anticipo, il giorno e l’orario di ingresso nei negozi scelti al fine di evitare eventuali attese.

I clienti del Village potranno visionare comodamente da casa l’elenco completo dei brand aderenti e accedere al calendario per verificare la disponibilità nel giorno e ora desiderati. Per prenotare la sessione di shopping basterà registrarsi al sito e confermare con un semplice click la prenotazione; a conferma della prenotazione il cliente riceverà un’e-mail con un QR code che permetterà al negozio di identificare la persona e far così saltare la fila, attraverso un ingresso prioritario. Le prenotazioni potranno essere effettuate anche all’interno del Village, inquadrando con il telefono uno speciale QR code posizionato sulle vetrine di ogni negozio, così da accedere al sistema di prenotazione online.

Attenzione per i clienti fidelizzati

Da pochi giorni Torino Outlet Village ha inoltre lanciato l’esclusivo “VIP CLUB”, dedicato al cliente fidelizzato, grazie al quale, semplicemente effettuando i propri acquisiti, sarà possibile accumulare i punti che daranno la possibilità di accedere alle diverse fasce del programma (Platinum, Gold, Silver) e di partecipare così ad estrazioni di numerosi premi e benefit da utilizzare all’interno del village stesso o che coinvolgeranno partner prestigiosi. Questa iniziativa, in partnership con altre realtà che rappresentano delle vere eccellenze del territorio nei settori hotellerie, ristorazione ma anche benessere, sport e turismo darà alla clientela del Village la possibilità di poter vivere esperienze assolutamente uniche e indimenticabili: cene stellate, esperienze beauty 5 stelle, soggiorni esclusivi, degustazioni presso le migliori case vinicole del territorio e ancora workshop curati da professionisti, escursione, visite guidate per scoprire le bellezze del territorio.

“Nelle prime settimane di riapertura, Torino Outlet Village ha registrato un incremento del cliente locale ben oltre le aspettative. I risultati raggiunti sono frutto di una relazione di fiducia, costruita negli anni, con i nostri clienti – commenta la Direzione di Torino Outlet Village – che ci attesta come una destinazione per lo shopping consolidata e riconosciuta. In questo momento particolare, inoltre, il cliente si sente rassicurato anche grazie alle numerose misure di sicurezza adottate per tutelare la salute dei clienti e dei dipendenti.”

All’interno del Village, è infatti garantito il distanziamento con speciale segnaletica, sono state adibite nuove aree ristoro all’aperto per garantire la giusta distanza all’interno dei punti ristoro e nei dehor, colonnine per igienizzare le mani dislocate lungo i boulevard, all’esterno delle boutique e dei punti ristoro. L’ accesso al Village è consentito con utilizzo della mascherina con possibilità di ritirarne gratuitamente una presso l’Infopoint per adulti e bambini riutilizzabile fino a 10 volte. Inoltre, sono stati eseguiti in preapertura, e continuano ad essere eseguiti con regolare cadenza, interventi di sanificazione e pulizia di tutti gli spazi all’aperto e negli spazi comuni; infine, un servizio aggiuntivo di vigilanza è stato predisposto per la continua verifica delle suddette disposizioni e per evitare eventuali assembramenti.