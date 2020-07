Reddito e pensione di cittadinanza nel Torinese: aumentano coloro che ne usufruiscono

Secondo i dati aggiornati al 7 luglio 2020, nel nuovo rapporto Ires Piemonte, si stima un aumento dei beneficiari fra i nuclei familiari percettori di reddito e pensione di cittadinanza. Il fenomeno interessa soprattutto le province di Torino (da 31.768 a 37.367) e di Alessandria (da 5.693 a 6.403). Come riporta PrimaTorino.it.

Ires Piemonte: aumentano percettori di reddito e pensione di cittadinanza

In Piemonte i beneficiari di questi sussidi sono 61.762. I numeri del nuovo rapporto parlano chiaro.

Reddito di emergenza

Altro aspetto da considerare è quello relativo al Reddito di Emergenza, ovvero un misura straordinaria di sostegno introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza sanitaria legata a Covid-19, istituita dal decreto “Rilancio”. In Piemonte le richieste accolte al 30 giugno sono state 10.826: 8,2 famiglie ogni 1.000.

Cassa integrazione

Altro elemento preso in considerazione nel report riguarda la cassa integrazione, strumento al quale si è fatto ampiamente ricorso In Italia, negli ultimi mesi, anche in relazione all’emergenza sanitaria. Nei mesi di gennaio e febbraio, in Piemonte, la quota di ore concesse di cassa ordinaria ammonta al 10% del valore nazionale, l’8% per la cassa straordinaria. Per la cassa ordinaria, il 66% ha riguardato gli operai e il 44% gli impiegati. Per la cassa straordinaria, il 51% ha riguardato gli operai e il 49% gli impiegati.

Cassa in deroga

Al 19 luglio 2020 in Piemonte, circa per la cassa in deroga, sono state presentate circa 69.000 domande, che hanno coinvolto circa 33.000 aziende e circa 92.000 lavoratori.