Torino Outlet Village, domani partono i saldi estivi

Saldi estivi anticipati a sabato 25 luglio anche in Piemonte. La decisione relativa alla possibilità per le Regioni di anticipare la data dei saldi, rispetto alla prima fissata per il 1° agosto, è stata presa nel corso della Conferenza Stato-Regioni di lunedì 20 e il Piemonte si allinea con questa scelta alle Regioni confinanti come la Lombardia, con lo scopo di favorire la ripartenza e la crescita del settore in un contesto e quadro socio-economico fortemente critico.

“Recentemente – spiega l’assessore regionale al Commercio, Vittoria Poggio – per sostenere la ripartenza e la ripresa del commercio piemontese e venire incontro alle esigenze degli esercizi commerciali nell’attuale e straordinaria fase emergenziale sanitaria, sociale ed economica, abbiamo adottato una serie di misure straordinarie, come il posticipo dei saldi estivi al 1º agosto e l’autorizzazione per le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione. Tuttavia alla luce di una ulteriore evoluzione del quadro economico generale, di un attento approfondimento specifico e settoriale e di un costante confronto con il settore del commercio piemontese, si è infine deciso di anticipare l’inizio dei saldi a sabato 25 luglio, di concerto con gli operatori, segnatamente in relazione al settore moda e abbigliamento”.

Tutto pronto al Torino Outlet Village

Tutto pronto a Torino Outlet Village per dare inizio agli attesissimi saldi estivi 2020. Il polo del lusso alle porte del capoluogo piemontese già a partire dal 4 luglio aveva dato il via ai pre-saldi per supportare i brand partner e per dare una spinta ai consumi. Ottimi i risultati di queste ultime 3 settimane che hanno visto un incremento del cliente locale attirato non solo da prezzi ulteriormente ribassati sui già vantaggiosi prezzi outlet ma anche dalle misure di sicurezza adottate dal Village per salvaguardare i propri ospiti e garantire loro un’esperienza di shopping totalmente safe anche grazie agli ampi spazi open air, ad un ambiente curato e completamente sanificato

Fattore sicuramente che ha influito positivamente sulla ripartenza, l’inaugurazione di due nuove insegne: New Balance nel settore sportswear e l’attesissima apertura di Victoria’s Secret lo scorso 18 luglio.

Le nuove aperture

Torino Outlet Village annuncia inoltre nuove, importanti aperture nel settore luxury per settembre. Un segnale assolutamente positivo che conferma il successo di Torino Outlet Village, la fiducia e la volontà di grandi brand nazionali ed internazionali di entrare nel pacchetto di marchi ospitati dal Village gestito e commercializzato da Arcus Real Estate.

Ad incentivare ulteriormente la clientela, durante queste 8 settimane di saldi, sono state attivate due iniziative uniche che mettono l’ospite al centro della strategia di Torino Outlet Village.

Priority entry

Nell’ottica di rendere più fluido lo shopping, Torino Outlet Village ha lanciare il servizio di “PRIORITY ENTRY” che permette di prenotare in anticipo, attraverso il sito internet del Village, il giorno e l’orario di ingresso nei negozi scelti al fine di evitare eventuali attese. I clienti del Village potranno visionare comodamente da casa l’elenco completo dei brand aderenti e accedere al calendario per verificare la disponibilità nel giorno e ora desiderati. Per prenotare la sessione di shopping basterà registrarsi al sito e confermare con un semplice click la prenotazione; a conferma della prenotazione il cliente riceverà un’e-mail con un QR code che permetterà al negozio di identificare la persona e far così saltare la fila, attraverso un ingresso prioritario. Le prenotazioni potranno essere effettuate anche all’interno del Village,

inquadrando con il telefono uno speciale QR code posizionato sulle vetrine di ogni negozio, così da accedere al sistema di prenotazione online.

Programma loyalty

Da pochi giorni Torino Outlet Village ha inoltre lanciato l’esclusivo “PROGRAMMA LOYALTY”, dedicato al cliente fidelizzato, grazie al quale, semplicemente effettuando i propri acquisiti, sarà possibile accumulare i punti che daranno la possibilità di accedere alle diverse

fasce del programma (Platinum, Gold, Silver) e di partecipare così ad estrazioni di numerosi premi e benefit da utilizzare all’interno del village stesso o che coinvolgeranno partner prestigiosi. Questa iniziativa, in partnership con altre realtà che rappresentano delle vere

eccellenze del territorio nei settori hotellerie, ristorazione ma anche benessere, sport e turismo darà alla clientela del Village la possibilità di poter vivere esperienze assolutamente uniche e indimenticabili: cene stellate, esperienze beauty 5 stelle, soggiorni esclusivi, degustazioni presso le migliori case vinicole del territorio e ancora workshop curati da professionisti, escursione, visite guidate per scoprire le bellezze del territorio.

Con l’obiettivo di diluire l’afflusso al Village e alle boutique e per favorire lo shopping serate incentivato anche dai numerosi punti ristoro premium, nei quali poter cenare in tranquillità negli ampi dehor esterni, nei primi due weekend di saldi (25/26 luglio e 1/2 agosto) Torino

Outlet Village osserverà l’apertura straordinaria 10-21.