Torino Outlet Village, sconti sino al -50%

Dal 28 al 30 ottobre vieni a Torino Outlet Village, ti aspettano sconti fino al -50% su articoli selezionati delle migliori marche.

Torino Outlet, sconti sino al -50%

I brand che da oggi, mercoledì 28 ottobre sino a venerdì 30 ottobre effettueranno gli sconti sino al 50% sono: Brand aderenti:

Ermenelgildo Zegna; Roberto Cavalli; A.Testoni; Pinko; Baldinini; Brooks Brothers; Elisabetta Franchi; Ixos; Diesel; Flavio Castellani; Twinset; John Barritt; Antony Morato; Kocca; Richard Ginori 1735; Delsey; Bottega del Sarto; La Casa dei Sogni; Yamamay; Luxury Zone; Harmont & Blaine Junior; La Casa Italiana; Outly; L’Oréal Paris; Pompea; Rifle.

Dal 26 al 30 ottobre è Happy Halloween al Village!

E’ possibile recarsi all’Info Point con i bambini, per i più piccoli una sorpresa da urlo (sino ad esaurimento scorte) e per mamma e papà, iscrivendosi al Vip Club, un welcome drink da utilizzare presso le ristorazioni del Village.

Esperienze esclusive…

Fino al 15 dicembre lo shopping al Village premia i clienti con esperienze esclusive tra cui: un emozionante giro in elicottero, soggiorni in strutture di charme e molti altri incredibili premi.

Inoltre, si potrà partecipare all’estrazione finale di una Gift Card del valore di 3.000 euro spendibili al Village.

Gli orari

In ottemperanza all’ordinanza n. 111 del 20/10/2020 della Regione Piemonte, il Village sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 20 e rimarrà chiuso nei seguenti weekend: sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre sabato 7 e domenica 8 novembre. A seguito dell’ultimo DPCM del 24/10/2020, tutte le attività di ristorazione saranno chiuse al pubblico alle ore 18.

Inoltre il consumo al tavolo sarà consentito ad un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutte conviventi.