Via libera alla vendita di piante e fiori durante tutta la settimana

Coldiretti: «Dall’ultimo Dpcm un sostegno al florovivaistico Made in Piemonte con ok a vendita nei prefestivi e festivi».

La Coldiretti commenta positivamente la decisione del Governo, guidato da Giuseppe Conte, di tutelare un settore come quello florovivaistico che conta 27mila imprese e garantisce all’Italia 200mila posti di lavoro:

Fabrizio Galliati presidente di Coldiretti Torino spiega:

Lo sblocco delle vendite nel fine settimana, voluto dalla nostra Organizzazione, va a sostegno di un comparto che ha avuto forti perdite nel precedente lockdown e con lo stop alle cerimonie. Il florovivaismo è un settore strategico, non solo dal punto di vista economico, ma anche per il miglioramento della vita nelle abitazioni e nelle aree urbane dove la disponibilità di verde va favorita e potenziata. Per questo dobbiamo essere capaci di affrontare le sfide che l’Europa ci pone in termini di salute, ambiente ed occupazione. In questo senso il tema del verde è centrale per il nostro Paese. Piantare nuovi alberi e potenziare la disponibilità di verde significa anche risparmio energetico, maggiore qualità di vita e contrasto ai cambiamenti climatici.