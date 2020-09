L’attore e scrittore Cristiano Caccamo al Torino Outlet Village

Torino Outlet Village inaugura la nuova stagione con la presentazione del libro di Cristiano Caccamo. L’appuntamento è per venerdì 11 settembre.

Cristiano Caccamo all’Outlet Village

Torino Outlet Village inaugura la nuova stagione con un’iniziativa inedita. Una proposta che riconferma la cittadella del lusso alle porte del capoluogo piemontese, polo di cultura ed intrattenimento oltre che paradiso dello shopping di lusso a prezzi accessibili. Dopo un’estate anomala nel quale l’intero comparto ha assistito ad una netta diminuzione della presenza di clientela straniera, Torino Outlet Village grazie alle tante e precise misure adottate in termini di sicurezza, all’attivazione del programma loyalty e non ultimo alle straordinarie iniziative commerciali proposte, ha saputo rassicurare la clientela locale e residente che ha permesso di mantenere ottimi numeri in termini di footfall e scontrino medio.

L’appuntamento è venerdì 11

Venerdì 11 settembre l’attore e scrittore, artista a tutto tondo, Cristiano Caccamo sarà ospite di Torino Outlet Village per presentare il suo primo libro, in libreria a partire dal 10 settembre, Chiedimi la Luna. Presso Torino Outlet Village, seconda tappa del tour di presentazione del libro, a partire dalle ore 15 di venerdì 11 settembre saranno aperte le vendite del libro presso l’infopoint ai piedi del magnifico obelisco di Silvestrin, simbolo icona del Village. All’acquisto del libro verrà consegnato un pass che permetterà di accedere alle ore 17.30 alla zona riservata dell’evento dove i fan potranno incontrare l’autore per l’autografo del libro. Contestualmente alle normative imposte in materia di sicurezza, al fine di non creare assembramenti, garantire il distanziamento sociale e la sicurezza dei partecipanti all’evento e dello staff, l’accesso sarà consentito alle prime 70 persone che acquisteranno il libro in prevendita. Dalle 18 alle 18.30 presso la piazza del Village che verrà allestita per l’occasione con 70 sedute ben distanziate tra loro, ci sarà un talk durante il quale il giornalista Enrico Cocciulillo intervisterà Caccamo sulla sua vita come attore e sul suo libro. Dalle 18.30 in poi, ci sarà la possibilità per tutti i 70 fan che avranno precedentemente acquistato il libro in prevendita presso l’infopoint, di salire sul palco per la firma della propria copia. Personale di sicurezza sarà predisposto in modo tale che tutto sia svolto in sicurezza, in maniera ordinata evitando resse e comportamenti scorretti nei confronti degli altri partecipanti. Il palco sarà predisposto con scrivania e barriera in plexiglass. Superati i 70 fan, Torino Outlet Village non potrà garantire il posto a sedere e la firma della propria copia. I fan in overbooking potranno assistere alla presentazione stando in piedi attorno alla zona riservata dell’evento, ma senza creare assembramenti.