Q4, la crew più amata del web a Torino Outlet Village. Prima tappa esclusiva di presentazione del loro nuovo libro “Fratelli per Caso-La storia dei Q4”.

Q4 a Torino Outlet Village

Torino Outlet Village coglie nuovamente nel segno. Il polo dello shopping di lusso a prezzi accessibile alle porte del capoluogo piemontese, ancora una volta si dimostra un vero e proprio PLACE TO BE: luogo di cultura e divertimento, un catalizzatore di talenti, un luogo dove poter vivere esperienze esclusive.

Venerdì 25 settembre alle ore 17:00 Torino Outlet Village ospiterà i Q4, la crew più amata del web dalle nuove generazioni digitali.

Durante questo evento i fan dei 4 tik toker avranno la possibilità di partecipare alla prima tappa italiana di presentazione del nuovo libro “Fratelli per Caso-La storia dei Q4 (edito da Rizzoli), che si preannuncia già tra i prossimi best seller.

Un grande onore per Torino Outlet Village poter ospitare la community più famosa della piattaforma social del futuro, un modo per avvicinarsi anche ai millennials e farsi conoscere.

Tutto in piena sicurezza

Per garantire il massimo della sicurezza per i propri ospiti Torino Outlet Village ha messo in atto una serie di misure di sicurezza nel rispetto delle normative Covid in vigore.

L’accesso all’evento sarà perciò contingentato e l’afflusso gestito da personale qualificato per evitare assembramenti e per garantire uno svolgimento fluido e sicuro.

Per partecipare all’evento e poter incontrare dal vivo i Q4 sarà necessario acquistare presso il Village la propria copia del libro già autografata dai 4 talent. Da venerdì 18 settembre a giovedì 24 settembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso il Mondadori Pop Up Store allestito nella piazza centrale, attraverso l’acquisto della propria copia, i fan potranno garantirsi un posto d’onore all’evento del 25 settembre.

Ogni copia acquistata infatti darà diritto a 1 pass valido per due persone: per due maggiorenni o per un minorenne con accompagnatore maggiorenne.

I pass saranno disponibili fino a esaurimento capienza spazio evento.

Per accedere all’evento in programma alle ore 17:00 di venerdì 25 settembre sarà necessario presentare il pass originale con in allegato lo scontrino in originale d’acquisto del libro.

Sarà strettamente necessario rispettare l’orario d’ingresso all’evento indicato sul pass, questo per garantire l’accesso agevole e sicuro a tutti i partecipanti.

Un selfie con la crew

Dopo la presentazione del libro i fan potranno accedere in maniera ordinata e vigilata al palco dove, muniti di mascherina e rispettando le distanze di sicurezza, potranno scattarsi un selfie con i propri idoli.