Il valore educativo dell’orto per riavvicinarci alla natura

«Durante le due Guerre Mondiali l’utilità e la diffusione degli orti divenne ancora più importante, e in Italia, soprattutto nei centri urbani vennero chiamati “orti di guerra”. Anche nel secondo Dopoguerra la necessità alimentare fu così forte da tenere viva la tradizione dell’orto, tramandata poi di generazione in generazione. Divenuta oggi una passione e un hobby per chi ha continuato, un modo per stare all’aria aperta. L’orto non è solo per chi se lo può permettere, perché ha un giardino grande o una seconda casa in campagna, ma è diventata un’occasione e un bisogno per tutti».

«Molti di noi erano abituati all’orto che i nonni coltivavano vicino casa. L’urbanizzazione e un diverso stile di vita hanno portato a perdere questa tradizione, che però in alcuni paesi per fortuna è rimasta. Nei centri urbani, poi, c’è stato negli ultimi decenni un risveglio di questa tradizione con l’utilizzo degli orti con finalità sociali, ad esempio dedicati a pensionati e anziani. E man mano si è riscoperta l’esigenza di spazi verdi. Un’esigenza ancora più sentita in questo tempo di Covid. Sarebbe bello che questa nuova sensibilità si facesse largo tra i ragazzi e attraverso la scuola si potesse promuovere ulteriormente la sensibilità verso il verde, non solo come utilizzo di parchi, ma come rispetto e conoscenza della natura».

Erano stati proprio i giovani ha riportare alla ribalta questi temi, pensiamo al movimento iniziato da Greta Thunberg con gli scioperi per il clima.

«L’emergenza Covid ha spostato l’attenzione da questi temi, ma ha risvegliato la necessità di spazio, il bisogno di stare all’aperto. Tutte cose che si ricollegano all’ambiente e al rispetto della natura. Con tante contraddizioni, come il maggiore utilizzo dell’automobile e le conseguenze sull’inquinamento. Ma la pandemia ci ha portato a riflettere su alcuni valori dimenticati e sul nostro stile di vita troppo veloce. Siamo sinceri, il Covid ci ha rimesso con i piedi per terra. Bill Gates, che aveva in qualche modo previsto l’attuale pandemia, ha segnalato che il mondo ne dovrà affrontare altre. Una è certamente legata al cambiamento climatico, ancora più pericolosa di quella che stiamo combattendo oggi. Il verde diverrà una necessità vitale e per questo non potrà essere isolato a un solo discorso a spot, ma dovrà diventare un pilastro del processo educativo che coinvolga i più piccoli e le scuole».

Quello degli orti nelle scuole può essere un progetto interessante?

«Un progetto dell’Università del Texas ha dimostrato che i bambini che partecipano agli orti a scuola sono più predisposti al consumo di verdure: veder crescere ciò che hanno coltivato non solo ha uno scopo didattico, ma anche educativo in termini di alimentazione. L’ex first lady Michelle Obama aveva spinto molto sul fattore educativo di far coltivare l’orto ai bambini, soprattutto per combattere i problemi di obesità nei giovani americani».

La sensibilità verso la natura e il mondo agricolo sono in crescita?

«E’ interessante notare come i programmi televisivi dedicati alla natura e all’agricoltura siano molto seguiti. Questo settore è uno dei fondamentali del processo economico e rappresenta una risorsa molto importante del mondo del lavoro, che si innova continuamente affrontando con entusiasmo anche la digitalizzazione. Gli agricoltori sono da sempre molto sensibili ai temi ambientali, ai cambiamenti climatici. L’agricoltura è un mondo dal passo lento ma costante, che quindi potrà contribuire a sensibilizzare tutti i cittadini».

Tutti dobbiamo fare la nostra parte…