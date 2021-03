In regalo con La Nuova Periferia di Chivasso i semi di ravanello

Da mercoledì 17 marzo 2021, con La Nuova Periferia di Chivasso, trovate la bustina per coltivare i ravanelli.

Siamo alla quinta puntata della nostra iniziativa “ Facciamo l’orto in casa” , che continua a riscuotere grande interesse da parte dei lettori e non solo.

Facciamo l’orto in casa: ravanelli in regalo col giornale

Questa settimana regaliamo i semi per coltivare dei bellissimi ravanelli burro gigante: tondi, rossi, croccanti e leggermente piccanti.

Un ortaggio facile da coltivare e quindi adatto al nostro orto in casa. Come dice infatti il suo nome botanico, Raphanus, ha una “rapida apparizione”, in riferimento alla veloce germinazione dei semi, tra i 24 e i 35 giorni. Quindi potremo avere grandi soddisfazioni grazie a risultati che potremo vedere e gustare in breve tempo, tutto l’anno.

Il ravanello si consuma soprattutto crudo in pinzimonio o tagliato a fettine in insalata. E ha tantissimi benefici sul nostro organismo: è particolarmente indicata nelle diete e vanta proprietà diuretiche e depurative, ma può aiutare anche a proteggerci da alcune forme tumorali.