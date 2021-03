In regalo con la Nuova Periferia i semi di prezzemolo

Da lunedì 8 marzo 2021, con il nostro Giornale, trovate la bustina per coltivare il prezzemolo.

Prosegue la nostra nuova iniziativa “Facciamo l’orto in casa”, che sta riscuotendo un grande successo da parte dei lettori. Non perdete la quarta uscita con il prezzemolo e continuate a seguirci, per altre 4 settimane vi daremo semi e consigli per diventare tutti dei provetti ortisti da casa.

Facciamo l’orto in casa: prezzemolo in regalo col giornale

Il prezzemolo è un’erba aromatica molto apprezzata in cucina, per il suo profumo e il suo sapore delicatamente fresco, che sta bene dappertutto in tavola e quindi non può mancare nel nostro orto in casa. Il detto popolare «essere dappertutto come il prezzemolo» si riferisce infatti allo stare bene ovunque, oltre al fatto che questa pianta fiorisce e cresce rigogliosa a primavera nelle condizioni più disparate di clima e terreno.

Inoltre possiede anche delle proprietà benefiche per l’organismo. Già conosciuto e usato come alimento-farmaco dai greci e anche i romani ne facevano ampio uso in cucina come antisettico. Ma l’utilizzo in cucina si è affermato solo dal Medio Evo.

Il prezzemolo è una pianta facile da coltivare, ma che ha bisogno di caldo e molta acqua. E se volete farlo durare tutto l’anno, bisogna fare attenzione quando lo raccogliete.