Meteo, tornano i temporali: ecco le previsioni del centro Arpa Piemonte. I rovesci previsti per la giornata di sabato 24 luglio 2021.

Meteo, bello fino al weekend

Almeno fino a Sabato proseguirà questa fase di tempo stabile e con caldo anche piuttosto afoso per la presenza dell'anticiclone africano, da segnalare solo qualche possibile addensamento nuvoloso mattutino e qualche possibile rovescio durante la notte su Giovedì e nubi cumuliformi pomeridiane in prevalenza sulle Alpi.

Venerdì di sole

Domani, venerdì 23 luglio, cielo soleggiato con addensamenti al primo mattino sulle pianure e zone pedemontane. Dalle ore pomeridiane locali cumuli in formazione a ridosso delle Alpi e passaggio di velature.

Precipitazioni assenti salvo deboli ed isolati rovesci a ridosso dell'arco alpino nel pomeriggio.

Tornano i temporali

Per la giornata di sabato 24 luglio 2021 il cielo sarà irregolarmente nuvoloso al mattino, con nubi cumuliformi in accrescimento a ridosso dei rilievi in estensione verso le zone di pianura.

Dalle ore centrali sono previsti rovesci e temporali anche localmente forti, inizialmente su zone montane e pedemontane alpine, in successiva estensione

verso le zone di pianura.

Sono previsti venti da sudovest in montagna, forti sulle Alpi e moderati sull'Appennino, deboli da nordest in pianura con rinforzi nel pomeriggio.