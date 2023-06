Sono ormai mesi che le forze politiche si sono messe al lavoro in vista delle amministrative 2024 a Crescentino.

Amministrative, se il centro destra sta con Ferrero...

E a tenere banco sono soprattutto le mosse del centro destra, più precisamente gli accordi che i politici di un certo peso stanno chiudendo con chi oggi riveste ruoli importanti in città. E’ innegabile non notare i contatti tra l’Amministrazione Ferrero e la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli, entrambe di stampo liberale. Non parliamo di contatti utili a risolvere questioni amministrative. Stando ai bene informati, tra l’Amministrazione del sindaco Vittorio Ferrero e il Presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino, già sindaco della piccola Ronsecco, ci sarebbero contatti importanti in vista della prossima tornata elettorale. Tant’è che c’è chi sostiene che Gilardino appoggerà la ricandidatura a sindaco di Ferrero. Magari inserendo nella lista, che comunque sarà civica come nella tornata del 2019, un esponente crescentinese vicino a Fratelli d’Italia. Un appoggio che anche altri volti del partito oggi al Governo non disdegnano, anzi sono in molti nel centro destra ad apprezzare il parlamentino crescentinese. Basti pensare all’ottimo rapporto con Gianluca Gavazza (Lega) e Carlo Riva Vercellotti (Fratelli d’Italia). Senza dimenticare le belle parole che ogni volta il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio spende nei confronti di Ferrero. Ultima occasione in Gran Galà dello Sport.

Dunque Ferrero, che rimane un sindaco libero da qualsiasi partito (non ha tessere), potrebbe veramente aver conquistato il cuore del centro destra che lo loda spesso. Usiamo il condizionale perché nulla è stato messo nero su bianco, nulla è stato ufficializzato né da Vercelli né tanto meno da Torino. Occorre ricordare però che il primo cittadino crescentinese è anche molto apprezzato dal centro sinistra, tant’è che nelle passate amministrative tra i suoi sponsor c’erano Luigi Bobba, Livia Scuncio, Marinella Venegoni, Franco Allegranza, Demetrio Malara e comunque il Pd cittadino oggi guidato da Nicoletta Ravarino. Dunque centro destra e centro sinistra, potrebbero sotto la sua ala creare una grande coalizione per guidare Crescentino nei prossimi cinque anni.

Ma Speranza e Arlotta?

Ma se il centro destra provinciale e regionale appoggia Ferrero, cosa accadrà a Carmine Speranza e Giuseppe Arlotta che tanto criticano, sui social e giornali, l’Amministrazione? Loro che da sempre sono schierati a destra (Arlotta nel 2019 aveva addirittura portato FdI a Crescentino) come si presenteranno alle elezioni? Certo, non sono tornati alla ribalta per nulla. E in effetti le mosse di alcuni vertici dei partiti non sono state ben digerite. E lo dimostra l’apertura di un circolo delle Lega in città con Luigi Ferrazzola alla guida. Tutto fa pensare che Speranza&Co si stiano preparando alla «battaglia», magari rivolgendosi anche alle alte sfere per cercare di sospendere questo flirt tra Ferrero e il centro destra. Ci riusciranno? Chi lo sa. Al momento pare che stiano lavorando sul candidato a sindaco. E la voce si fa sempre più insistente sulla figura di Paolo Maria Mosca, già candidato a Roma per il M5S e fratello dell’ex candidato a sindaco di Crescentino, Gian Maria Mosca.