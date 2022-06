Elezioni amministrative a Chivasso, oggi il ballottaggio tra Castello e Marta LE FOTO

Oggi, domenica 26 giugno 2022 i chivassesi andranno a votate per scegliere il sindaco che governerà la città per i prossimi 5 anni.

Ballottaggio tra Castello e Marta

Urne aperte a Chivasso dalle 7 alle 23 per la scelta del primo cittadino. Una sfida tra il sindaco uscente Claudio Castello e Clara Marta. Subito dopo la chiusura inizia lo spoglio e non è azzardato pensare che verso l’una di notte si saprà il nome del vincitore.

Il ballottaggio si sa che è un’elezione a parte e che è difficile fare previsioni. Castello potrebbe ribaltare il risultato se fa conto di avere in parte i voti che sono convogliati sull’altra candidata del centro sinistra Claudia Buo. Ma tutto ciò non è assolutamente scontato. Clara Marta, che parte in vantaggio, deve convincere coloro che l’hanno scelta al primo turno di fare altrettanto al secondo e possibilmente portare più gente alle urne per non mangiarsi i due punti percentuali in più.

Intanto in queste ore all’interno delle due coalizioni sembra ci siano le prime tensioni in vista della formazione della Giunta.

I più votati rivendicano un posto ma anche chi non entra in Consiglio vorrebbe una poltrona. Cosa difficile.

L'appello ad andare a votare

Negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli appelli ad andare a votare oggi, domenica 26 giugno, perché davvero Chivasso ha bisogno di avere una guida che sia l’espressione di tutti cittadini e non solo della metà. I politici hanno grosse responsabilità di fronte a questo astensionismo. E il futuro sindaco non potrà chiudere gli occhi, dovrà cercare di recuperare la fiducia della gente che se rinuncia ad esprimere il suo vuoto è proprio per questo divario che si è creato fra la piazza e il palazzo. Mai è stata raggiunta una così bassa percentuale di votanti soprattutto se si considera che sono elezioni amministrative. Fossero le politiche farebbe meno male...

Rinnoviamo anche noi il nostro appello ad andare a votare, è un esercizio di democrazia.

Ecco dove si trovano i seggi a Chivasso

Ecco dove si trovano a Chivasso i seggi:

1- Scuola Elementare Viale Matteotti;

2 - Scuola Elementare Viale Matteotti;

3- Scuola Elementare Viale Matteotti;

4- Scuola Elementare Viale Matteotti;

5- Scuola Elementare Via Marconi;

6- Scuola Elementare Via Marconi n. 2;

7- Scuola Elementare Via Marconi n. 2;

8- Scuola Elementare Via Marconi n. 2;

9- Scuola Materna Viale Cavour n. 18;

10- Scuola Materna Viale Cavour n. 18;

11- Scuola Materna Viale Cavour n. 18;

12 - Scuola Elementare Via Blatta n. 26/C;

13- Scuola Elementare Via Blatta n. 26/C;

14- Scuola Elementare Via Blatta n. 26/C;

15- Scuola Elementare Via Mazzè n. 20;

16- Scuola Elementare Via Mazzè n. 20;

27- Scuola Elementare Via Mazzè n. 20;

17- Scuola Alberghiera Via Ajma n. 12;

18- Scuola Alberghiera Via Ajma n. 12;

19- Ospedale Civico Corso G. Ferraris n. 3;

20- Asilo Nido A.A. Torasso - Lato Palestra Via Maestra n. 45 - Torassi;

21- Ex Scuola Elementare - Via Orco n. 2- Pratoregio;

22 Scuola Elementare Boschetto Via S. Francesco 4;

23- Scuola Elementare Mosche Via S. Secondo n. 30;

24 Scuola Materna "Asilo Coniugi Piatti", Via 3 Marzo 1966 ;

25- Scuola Elementare - Castelrosso Via S. Antonio n. 31;

26- Scuola Elementare - Castelrosso Via S. Antonio n. 31;

27- Scuola Elementare - Via Mazze' n. 20.

Gli aggiornamenti

Affluenza alle urne oggi, domenica 26 giugno 2022 alle ore 12

Votanti pari al 15,12% pari a 3287. Domenica 12 giugno 2022 (primo turno delle elezioni) allo stesso orario l'affluenza si attestava al 16,26%. Avevano votato 3.533 cittadini. Al ballottaggio del 2017 l'affluenza delle ore 12 era pari al 12,42%.

Il seggio con l'affluenza più bassa è il numero 3 13- Scuola Elementare Via Blatta n. 26/C con l'11,22% dei votanti seguito dal seggio 1 presso la Scuola Elementare Viale Matteotti con l'11,27%.

Il dato più alto con l'affluenza pari al 19,16% viene attribuito al seggio 6 -Scuola Elementare Via Marconi n. 2.

Alle 16 l'affluenza nella frazione di Castelrosso è pari al 24%. Quello che si sta registrando in queste ore è la scarsità di votanti giovani. Infatti, nei seggi si vedono principalmente persone over50.

Alle 17.50 il corridoio dei seggi della scuola primaria Marconi è deserto.

Resta dunque la grande incognito dell'affluenza e c'è il timore che nemmeno il 40% dei chivassesi si rechi alle urne. L'invito delle liste è di andare a votare.

Nota di colore: qualche scaramuccia tra i candidati fuori dai seggi.