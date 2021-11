Elezioni Consiglio metropolitano di Torino, si vota anche a Chivasso

POLITICA

Le operazioni si svolgeranno domenica 19 dicembre 2021.

Elezioni del Consiglio metropolitano di Torino, online il materiale e le indicazioni per sindaci e consiglieri al voto domenica 19 dicembre 2021.

Elezioni Consiglio metropolitano di Torino

Domenica 19 dicembre i sindaci e i consiglieri dei 312 Comuni del territorio torinese eleggeranno il nuovo Consiglio metropolitano di Torino.

Sul sito internet di Città metropolitana è online una sezione dedicata al voto, che contiene tutto il materiale e le indicazioni per sindaci e consiglieri dei 312 Comuni chiamati al voto il 19 dicembre: ci sono le istruzioni operative, i moduli da scaricare, il calendario degli adempimenti, come si vota, la normativa di riferimento e le indicazioni per la presentazione delle liste

Le liste dei candidati si presenteranno al segretario generale della Città Metropolitana tra domenica 28 e lunedì 29 novembre.

Il nuovo consiglio sarà composto dal sindaco metropolitano - che per legge è anche il sindaco del capoluogo e da 18 consiglieri, tutti amministratori locali.

Voto ponderato

I Comuni sono suddivisi in fasce demografiche, a seconda della loro popolazione. Il voto di ciascun sindaco o consigliere elettore è ponderato, cioè viene moltiplicato per un indice determinato in base al numero di abitanti del rispettivo Comune.

Si vota anche a Chivasso

Si voterà in 11 seggi sul territorio: a Torino la sezione centrale sarà allestita nella sede di corso Inghilterra 7 mentre le sezioni distaccate saranno al Comune di Chieri, di Chivasso, di Cirié, di Collegno, di Ivrea, di Moncalieri, di Pinerolo, di Rivarolo, di Settimo Torinese e di Susa.