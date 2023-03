E’ già partita a Montanaro la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 2024 all’insegna di nuove candidature.

Elezioni, Gallon si candida a sindaco

I primi a scendere in campo sono Arcangelo Gallon e Stefano Pellegrino, i consiglieri di opposizione «IdeaMontanaro». Il loro obiettivo è proseguire lo stesso percorso politico da loro iniziato nelle comunali del 2019. Dunque, si candidano con lo stesso nome, «IdeaMontanaro», con lo stesso progetto e, naturalmente, anche con lo stesso «probabile» candidato a sindaco: Arcangelo Gallon.

Due giovani leve

Al loro fianco, si sono uniti in questi giorni due nuovi candidati: sono Giorgia Zanetti e Michael Ciravolo. «Si tratta di forze nuove, giovani- li presenta Gallon- che hanno aderito al nostro progetto politico poichè legati al proprio territorio. Noi intendiamo, infatti, «vivere il territorio», scendere in piazza tra la gente ed ascoltare le sue esigenze. Non vogliamo quello che è avvenuto in questi ultimi anni sia nella gestione locale che in quella nazionale e cioè la politica lontana dal popolo». Infatti, non sono poche le volte in cui questi consiglieri vanno in piazza, tra la gente, per esprimere le loro idee o ascoltare quelle degli altri. A intervenire è poi il consigliere Stefano Pellegrino.

«Per candidarsi nella nostra futura lista - riferisce Pellegrino - occorre tempo, voglia ed esperienza. L’età non conta e neppure l’estrazione politica». Ed allora andiamo a conoscere i nuovi candidati. Giorgia Zanetti, 20 anni, studia ingegneria gestionale. «Mi sono candidata - spiega Giorgia - per potere dedicare parte del mio tempo a migliorare il paese facendo il possibile per rappresentare e ascoltare i nostri concittadini».

Michael Ciravolo, 23 anni, lavora nel settore della tecnologia per le banche. «Mi sono candidato - riferisce Michael - per dare voce ai «giovani», alle loro esigenze che spesso non vengono prese in considerazione. Conosco il mio paese ed intendo dargli un futuro migliore».

Questi candidati hanno avuto modo di conoscere le dinamiche amministrative per prepararsi alle elezioni 2024 partecipando alla prima lezione del corso «Obbiettivo Piemonte» organizzato da Carlo Giacometto a Chivasso.