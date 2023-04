Elezioni Lauriano 2023, Renato Dutto candidato a sindaco

La lista «Lauriano e Piazzo Domani» prenderà parte alle elezioni amministrative e candiderà a sindaco Renato Dutto, 60 anni, giornalista all'ufficio stampa della Giunta regionale del Piemonte e già presidente del Consiglio comunale di Lauriano.

Renato Dutto candidato a sindaco

La lista

Della lista fanno parte tre candidati con esperienza amministrativa: il capogruppo consiliare uscente Emmanuele Serlenga, 43 anni, avvocato e candidato a sindaco nel 2018; il tre volte primo cittadino Graziano Bronzin, 77 anni, artigiano in pensione e fondatore della Cri a Lauriano, e l'ex assessore laurianese Elio Signoroni, 73 anni, funzionario Coldiretti in pensione, già assessore anche a Rivarolo Canavese e segretario dell’Azione Cattolica Diocesana di Ivrea.

«Ringrazio gli amici della lista della fiducia e mi metto a disposizione per migliorare il paese in cui vivo da sempre - afferma Dutto -. Se i laurianesi vorranno, mi darò da fare con grande impegno come ovunque ho operato: nel mio lavoro e nel volontariato, raggiungendo gli obiettivi con tenacia, gradualità ed umiltà. La lista è composta da persone radicate sul territorio e da rappresentanti dei "nuovi arrivati", che hanno scelto di vivere a Lauriano e Piazzo, ma purtroppo hanno visto un paese che si è impoverito sempre di più di servizi essenziali e di occasioni di incontro e socializzazione. Noi vogliamo invertire la rotta e ridare fiato allo sviluppo sociale, economico, culturale, turistico e sportivo del paese».

Questi gli altri candidati: Pietro Paolo Ambrogio, 70 anni, pensionato delle Ferrovie dello Stato; Samuele Bassan, 22 anni, studente in Lettere, animatore parrocchiale e scrittore ; Graziella Capobianco, 67 anni, pensionata Fiat; Lucia Dell'Aquila, 37 anni, commessa e laureanda in Giurisprudenza; Luisella De Nisi, 40 anni, operatore del benessere e dei servizi estetici; Sergio Fabro, 60 anni, pensionato Luxottica e guardia ambientale; Sabino Fusco, 50 anni, impiegato tecnico in una multinazionale, impegnato in associazioni di Lauriano.

La presentazione di Dutto

«Sono fiero di essere affiancato da candidati molto motivati e da un folto gruppo di sostenitori. Tutti con grande volontà di far rinascere questo paese, la cui situazione precaria è sotto gli occhi di tutti. Ai gazebo che facciamo da un anno, abbiamo percepito che i cittadini vogliono un paese più vivo - spiega Renato Dutto – , dove i diritti di tutti non siano trasformati in favori ed il Municipio sia una "casa di vetro". La nostra Amministrazione sarà sempre disponibile al dialogo con i cittadini. Senza anticamere e senza le lunghe attese che ci sono state riservate negli ultimi anni. Il sindaco deve tornare ad essere un "servitore" dei cittadini». Fanno parte dell’ampio programma della lista “Lauriano e Piazzo Domani” il ripristino del “Progetto Vita” (pasti agli anziani non autosufficienti, servizio di trasporto e consegna farmaci per chi ha difficoltà motorie); il miglioramento dei servizi scolastici; aree per lo sgambettamento dei cani; messa in sicurezza e riqualificazione delle aree giochi per bambini; l’istituzione di un “sportello di ascolto”; la messa in sicurezza delle frane a Piazzo; avviare l’Università della Terza Età; l’adeguamento dei locali comunali che ospitano la Casa degli Amici di Piazzo; un piano di intervento e valorizzazione degli impianti sportivi esistenti; richiesta affinché un medico torni a ricevere in Piazzo; ripristino dei laboratori per anziani; nuove alberature lungo strade ed aree verdi; attivare una Comunità Energetica Rinnovabile e l’adesione del Comune di Lauriano al progetto della "Spesa Solidale", per le famiglie che si trovano in difficoltà».