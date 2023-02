Entra nel vivo la campagna elettorale di Livorno Ferraris. Dopo l’annuncio della candidatura di Franco Sandra per la lista Unione per Livorno e del coinvolgimento di tutta l’attuale Giunta, è ufficiale che le compagini saranno due in questa campagna elettorale.

Elezioni Livorno Ferraris 2023, al fianco di Capizzi c'è Barone

E’ sabato quando viene ufficializzato il gruppo di lavoro «Li.Fe. - ascoltare - mantenere - migliorare». Il candidato sindaco? Matteo Capizzi (in foto con Chiara Barone), Luogotenente dei Carabinieri in congedo, già Comandante della stazione di Livorno Ferraris.

L’idea di una squadra alternativa è nata da Chiara Barone, attuale Capogruppo di Opposizione che Capizzi ha confermato esser al suo fianco in questa avventura.

«Chiara con responsabilità ha fatto un passo indietro e mi ha chiesto, insieme al gruppo, di candidarmi al ruolo di sindaco. Loro pensano che io sia il candidato migliore» ha spiegato Capizzi onorato di questo riconoscimento.

«Affiancata da alcuni sostenitori competenti e propositivi, ho iniziato così, subito dopo l’estate scorsa, un progetto che vede oggi un gruppo competitivo, preparato nei più svariati ambiti, con il coinvolgimento di volti nuovi ma anche di persone già impegnate in amministrazioni passate. La scelta di proporre Capizzi come capolista è stata unanime» spiega Barone che poi lascia la parola a Capizzi: «Sollecitato da più parti, ho dato la mia adesione al progetto, riscontrando gradimento a 360 gradi. L’orientamento della squadra che si stava formando ha incontrato l’entusiasmo di molti concittadini, i quali si sono messi a disposizione della lista. Riteniamo ancora prematuro “svelare” i nomi degli altri componenti, ma ciò che posso dire è che saranno persone con grandi capacità anche nella prospettiva di importanti ruoli futuri e che godono di grande consenso nel paese».

Obiettivo sicurezza e miglioramento

«Il programma è in fase di stesura: prevede il recupero e la messa in sicurezza delle strutture esistenti e il miglioramento dei servizi a disposizione del cittadino, inteso sia come singolo sia come famiglia, con grande attenzione verso i bambini e gli anziani. Ma il vero punto di forza vuole essere il dialogo: per amministrare la cosa pubblica è necessario vivere il paese e comprendere le sue vere esigenze. Ecco perché sarà indispensabile ascoltare la voce dei livornesi. Sono queste le premesse che ci hanno portato alla scelta del nome del nostro gruppo, un nome che abbiamo voluto collegare ai due simboli che fanno di Livorno un paese conosciuto in tutto il mondo: Galileo Ferraris e il riso» spiegano ancora.

Capizzi, così come la squadra, punta appunto sull’ascolto delle persone perché, come lui stesso ha affermato: «Voglio esser un sindaco tra la gente, esser presente a Livorno così come nelle frazioni, incontrare i cittadini e ascoltarli. Affrontare i problemi in prima persona, andare sul posto, verificare e risolvere. Non voglio esser un sindaco, d’altronde non lo sono stato nemmeno quando ero assessore, chiuso in un Palazzo, su una sedia comoda e una scrivania in legno pregiato».