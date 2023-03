Elezioni Livorno Ferraris 2023, due under 40 con Sandra

La campagna elettorale sta entrando sempre più nel vivo. Questa settimana, il candidato a sindaco Franco Sandra presenta altri due componenti della sua lista Cristian Ferrarese e Giulia Carignano.

Cristian Ferrarese

Cristian Ferrarese ha 37 anni. Originario di Brandizzo, è livornese di adozione dal 2013. Diplomato ragioniere, ha lavorato alla «Banca del Piemonte», alla Casa di Riposo «Piccola Opera Charitas» ed al «Caf Unsic Patronato Enasc». Oggi è dipendente amministrativo al Consorzio Cisas di Santhià e svolge, da diversi anni, l’incarico di Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno presso i Tribunali di Vercelli e d’Ivrea.

«Il mio attuale incarico di Segretario/Tesoriere dell’Associazione Palio Storico dei Rioni e del Museo Civico Ferraris nonché di volontario AIRC/AIL mi ha permesso, negli anni, di vivere attivamente le diverse iniziative/eventi promossi e di conoscere la realtà del Comune, aumentando così la mia sensibilità a temi per i quali ho sempre nutrito passione e interesse. - spiega - Considerate le note difficoltà che si devono affrontare, soprattutto in questo particolare periodo storico nella gestione della cosa pubblica, ritengo sia fondamentale mantenere e sostenere quanto già presente, potenziando e valorizzando il più possibile il territorio nelle sue diverse peculiarità storiche, culturali, enogastronomiche, sportive, associative e produttive».

Qualora fosse eletto, Ferrarese vorrebbe occuparsi di temi legati alle problematiche socio-assistenziali nelle diverse fasce d’età, del Welfare, dei gruppi di volontariato e dell’associazionismo cittadino cercando di coinvolgere ed aggregare maggiormente i giovani.

Giulia Carignano

Giulia Carignano ha 26 anni. Laureata in comunicazione interculturale, lavora all’Ascom di Vercelli dove accompagna persone disoccupate e in situazioni di marginalità all’orientamento e alla ricerca del lavoro. «Fin dai primi anni ho partecipato attivamente alla vita del paese iscrivendomi ad alcune associazioni sportive, ho ricoperto il ruolo di civilista presso la Biblioteca Comunale Galileo Ferraris e sono attualmente membro della Consulta Giovani. - spiega Carignano - Queste, se pur piccole, esperienze hanno incrementato il mio interesse nel dedicare energie utili per la comunità Livornese. Ho deciso di candidarmi con Unione per Livorno perché in questi anni l’amministrazione uscente ha dato un esempio forte e strutturato di presenza costante, portando avanti progetti finalizzati al mantenimento e miglioramento del territorio e della qualità dei servizi.

Per me è importante mantenere e innovare; a fronte di questi ultimi anni contornati da instabilità economica, sanitaria e ambientale è necessario coinvolgere e lavorare a fianco delle Associazioni (anima viva del paese) intercettando così le nuove esigenze in una società in continuo cambiamento».

Se eletta la sua volontà è di poter mettere al servizio la voglia di fare, la passione e le capacità, fondamentali per portare avanti il ruolo che lei verrà assegnato. Nata e cresciuta a Livorno Ferraris sente, infatti, l’esigenza di portare avanti quello in cui crede, per la prima volta in questo ambito, insieme a persone preparate nel proprio settore di competenza dove la parola “condivisione” è il filo conduttore, elemento fondamentale per me e per tutte le generazioni future.