Esselunga cerca personale in Piemonte

Esselunga cerca personale. Tutti i dettagli. Per i punti vendita del Piemonte Esselunga ricerca addetti alla vendita / cassieri e allievi responsabili che, dopo un’opportuna formazione, saranno in grado di gestire l’organizzazione dei reparti e coordinare le risorse. Come riporta PrimaTorino.it

Addetti alla vendita – contesto di inserimento

La risorsa è inserita all’interno di uno specifico reparto del punto vendita. Le possibili aree d’inserimento sono: Cassa, Drogheria, Latticini e Salumi a libero servizio, Frutta e Verdura, Macelleria, Gastronomia, Pescheria e Panetteria.

Responsabilità del ruolo

Il ruolo prevede di assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti in reparto, mantenere in ordine la merce esposta, garantire la costante esposizione degli articoli e assistere la Clientela nell’acquisto.

Attività

Assistenza e servizio alla clientela, gestione logistica del negozio supportata da attività di stoccaggio ed esposizione nella sala vendita dei prodotti in assortimento secondo layout per scaffali, banchi e banchi frigo, verifica ed osservanza degli standard di sicurezza del reparto e del negozio previsti dalle relative norme legislative (es. HACCP). Nei reparti freschi si occupa della lavorazione e trasformazione delle materie prime.

Inserimento e formazione

Esselunga garantisce un percorso di formazione strutturato. L’apprendimento avviene sul campo in affiancamento a persone esperte e attraverso percorsi in aula in funzione delle abilità necessarie a ricoprire il ruolo.

Responsabilità del ruolo “allievi”



L’allievo è inserito all’interno di un punto vendita e apprende nei reparti a libero servizio le logiche del rifornimento dei prodotti sugli scaffali, del mantenimento dell’ordine degli spazi espositivi e svolge attività di cassa e di riordino prodotti, nei reparti freschi apprende il mestiere e le logiche di allestimento. Da supporto alla clientela nel processo di acquisto. Questa fase, in cui l’allievo acquisisce gradualmente autonomia nello svolgimento del proprio operato, è propedeutica all’accesso a ruoli che prevedranno l’assunzione di sempre maggior responsabilità.

Assistenza e servizio alla clientela, gestione logistica del negozio supportata da attività di stoccaggio ed esposizione nella sala vendita dei prodotti in assortimento secondo layout per scaffali, banchi e banchi frigo; analisi dei dati di vendita funzionale alla gestione degli ordini di acquisto specifici di reparto e dei flussi delle merci, organizzazione e gestione del personale di reparto (mansioni, programmazione orari, ferie), verifica ed osservanza degli standard di sicurezza del reparto e del negozio previsti dalle relative norme legislative (es. HACCP). Nei reparti freschi apprende le tecniche specifiche per la trasformazione delle materie prime.

Inserimento e formazione

Attraverso un programma di formazione che comprenderà attività d’aula, formazione sul campo, affiancamenti a professionisti del settore, si acquisiscono le competenze e gli strumenti necessari a un’autonoma ed efficace gestione organizzativa dei reparti e al coordinamento delle risorse assegnate.

Info: www.esselungajob.it.