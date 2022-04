arriva il "Si"

Tre mandati per i sindaci dei Comuni con meno di 5mila abitanti. Pella (Anci): fase storica in cui purtroppo sono molti i territori per i quali non ci sono candidati.

«Il traguardo raggiunto sarà particolarmente significativo per il Paese riguardando ben 5.521 enti, il 70 per cento del totale, che governano più della metà del territorio nazionale, circa il 60 per cento, con tutto il loro portato in termini di rischi ambientali, di spopolamento, di divario digitale ma anche di opportunità di sviluppo e crescita anche nell’ottica del Pnrr. Grazie al terzo mandato, fino ad oggi consentito solo per i Comuni con meno di 3mila abitanti, ulteriori 1.087 municipalità avranno questa opportunità, in una fase storica in cui purtroppo sono molti i territori per i quali non ci sono candidati». A sostenerlo è il vice presidente vicario di Anci, Roberto Pella sull'approvazione da parte del Senato del ddl, a cui ha contribuito, relativo ai Comuni con meno di 5mila abitanti.

Insomma, dopo il via libera per il terzo mandato per tutti quei Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, ecco che la platea ora si allarga fino a tutti i centri con meno di 5mila abitanti.