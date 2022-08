Un altro cambio nell’esecutivo guidato dal sindaco Diego Marchetti a Cigliano.

Urbanistica, la delega passa dal vice all'assessore

Qualcuno potrebbe pensare che non è una novità per questa Amministrazione, d’altronde di cambi nell’esecutivo di questo sindaco ce ne sono stati già diversi tra dimissionari e «cacciati». Questa volta però è solamente un togliere una delega al vicesindaco Giuseppe Iaccheo, quella in materia di urbanistica, per assegnarla all’assessore (all’inizio del mandato era lei vicesindaco) Stefania Crittino.

Un cambiamento che il sindaco ha già ufficializzato con proprio atto all’albo pretorio.

Insomma, lavoro in più per l’assessore Crittino mentre al vicesindaco restano le questioni legate ai lavori pubblici, piano regolatore, viabilità, insediamenti produttivi, informatizzazione e decoro urbano.